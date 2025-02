Conte: «Sul mercato il Napoli ha parametri da rispettare e poi deve convincere i calciatori a venire»

In conferenza: «Parametri economici, di stipendio. Non possiamo lamentarci, portiamo la nave in porto nelle migliori condizioni»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, in conferenza stampa ha parlato di mercato a modo suo. Ha infatti precisato che il Napoli non può fare il mercato che conducono le big in Europa. Il club di De Laurentiis ha dei parametri da rispettare, e Conte e la sua squadra hanno il dovere, in ogni caso, di “portare la nave in porto nelle migliori condizioni”.

Rimpianto di una sessione di mercato in cui non sono arrivati giocatori per lottare, di non aver preso giocatori in vista di questo fine campionato?

«Bisogna aspettare la fine del mercato e trarre delle conclusioni da parte vostra. A me sposta poco. Sono preparato sia in una situazione che nell’altra. E deve essere così perché questa è una barca che è in navigazione. Si deve fare di tutto, chi è il comandante deve portare la barca nel porto più vicino, al sicuro. A me cambia poco. Sta al club prendere alcune decisioni, inevitabile che io posso dire la mia se mi viene chiesto. Quello che io ho sempre detto è che ho scelto di mettermi a disposizione, e accetto comunque anche delle situazioni sapendo che, non lo scopro certo adesso, il mercato del Napoli non sarà mai il mercato delle big. Ci sono dei parametri da rispettare economici, di stipendio e di volontà dei calciatori che li devi convincere e quindi devi rispettare. Io so questo, non possiamo fare la voce grossa, ci sono diversi parametri a differenza di altri club. Testa bassa e pedalare, questa è la realtà, non possiamo lamentarci o essere poco costruttivi, portiamo la nave in porto nelle migliori condizioni»

