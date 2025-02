Condò: «Vlahovic si sta deprezzando, certamente verrà ceduto in estate»

A Sky si parla degli attaccanti della Juventus. Giuntoli si concentra su Kolo Muani: «C’è la volontà di proseguire, a fine anno per vedremo come continuare»

Il giornalista Paolo Condò, direttamente dagli studi di Sky Sport, è intervenuto per parlare di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che Thiago Motta manda ancora in panchina nello spareggio di Champions contro il Psv.

«C’è da considerare anche l’aspetto economico, lo stanno deprezzando. Certamente verrà ceduto in estate, non prendiamoci in giro, e immagino che abbiano in testa un piano per acquistare Kolo Muani, che comunque ha fatto solo 3 partite e bisogna aspettare a giudicare, ma a quanto puoi vendere oggi Vlahovic?».

Giuntoli parla solo di Kolo Muani: «Vogliamo proseguire insieme»

Il Managing Director Football della Juventus Cristiano Giuntoli non smentisce le voci su Vlahovic. Ai microfoni di Sky prima della partita di Champions League contro il Psv ha parlato di Kolo Muoni, al momento in prestito dal Psg.

Con Kolo Muani volete proseguire?

«I rapporti sono ottimi tra i club, abbiamo fatto un lavoro di grande volontà nel periodo lontano dal mercato bruciando tanti concorrenti. C’è la volontà di proseguire, mettendosi a sedere a fine anno per vedere come continuare con lui».

Vlahovic è ai margini della Juventus, lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il giocatore più pagato della rosa (Vlahovic) è finito ai margini e i maggiori investimenti estivi (Koopmeiners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez) incidono meno del previsto o non decollano proprio. La sconfitta al Maradona contro il Napoli ha fatto deflagrare il caso. Motta continua a minimizzare, ma tenerlo fuori per scelta tecnica è una scelta ben precisa. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Tre panchine consecutive, complessivamente 29 minuti più recupero tra Milan, Bruges e Napoli. Scelta tecnica, non fisica, che si intreccia alla situazione contrattuale del numero nove. L’entourage di Vlahovic ha stoppato i discorsi sul rinnovo (scadenza 2026) e il divorzio è scontato. Arrivasse un’offerta per Vlahovic già in questa settimana, di certo i bianconeri non si farebbero troppi problemi ad anticipare di qualche mese l’addio del giocatore più costoso dall’alto del suo stipendio da 10,5 milioni netti destinati a salire a 12 nel 2025-26. La Juventus è già oltre Dusan e vuole evitare il rischio di perdere a zero una punta pagata 70 milioni più bonus tre anni fa”.

