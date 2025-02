Atalanta più forte delle polemiche, schianta 5-0 l’Empoli e si imbuca prepotentemente alla festa scudetto

La classifica dice: Inter 57, Napoli 56, Atalanta 54. Con un solo impegno a settimana Gasperini può puntare veramente al titolo. Empoli come Monza, avviata in B

L’Atalanta è troppo più forte dell’Empoli. Ma, soprattutto, è più forte delle polemiche e delle pessime uscite di Gasperini. La squadra di concentra solo su quello che deve fare e schianta l’Empoli 5-0. La corsa a due verso lo scudetto diventa seriamente una competizione a tre perché con questa vittoria, la Dea si porta a meno due dal Napoli e a meno tre dall’Inter. La classifica dice: Inter 57, Napoli 56, Atalanta 54.

Leggi anche: Percassi: «Se Gasperini non vorrà rinnovare lo capiamo, ce ne faremo una ragione»

L’Atalanta irrompe nella lotta allo scudetto

Di fatto l’Atalanta è a tre punti dal primo posto e con un solo impegno a settimana Gasperini può puntare veramente, prendendo in prestito le sue parole, all’impossibile. Sarebbe il perfetto The Last Dance, per Gasp e anche per Lookman. I due non si sono nemmeno guardati quando il nigeriano è uscito dal campo. Percassi ha sorvolato sulla questione, non poteva sorvolare però sul contratto del proprio allenatore. E infatti Gasperini vuole che l’ultimo ballo sia qualcosa di memorabile.

Sulla partita con l’Empoli sono poche le cose da dire. A parte il fatto che la Dea ha dominato dall’inizio alla fine. Apre le marcature Zappacosta anche se in realtà è autogol di Gyasi. Continua Retegui, poi si accende Lookman che segna due gol uno più bello dell’altro e infine chiude ancora Zappacosta. Empoli rimane in zona retrocessione a 21 punti. Tanta la forza di volontà, minimo il tasso tecnico per puntare all’obiettivo. Quelle davanti scappano, il Parma ha vinto, il Lecce è lontano quattro punti e il Cagliari gioca questa sera contro la Juventus. Insomma alla 26esima giornata si può dire che manca solo da decretare la terza retrocessa, perché Empoli e Monza sono belle che pronte per giocare il sabato.

ilnapolista © riproduzione riservata