L’Atalanta continua a subire infortuni in attacco: Maldini starà fuori per tre settimane

Da Scamacca a Maldini, passando per Retegui, Lookman e De Ketelaere. Tutti nel reparto offensivo (molto nutrito) dell’Atalanta sono stati fuori per periodi medio-lunghi

L’Atalanta ha stracciato il Verona ieri pomeriggio con addirittura 4 gol di Retegui che è decisamente nel suo anno alla “Higuain” o alla “Immobile”, quelli in cui insomma il pallone viene da te e ogni partita è buona per fare doppietta. Ieri l’italo-argentino – e fa piacere in ottica Nazionale – ne ha fatti 4 facendoli apparire tutti semplici. Anche lui è tornato da un infortunio che ha praticamente tenuto la Dea lontana dal primo posto: non è un caso che in sua assenza Gasperini abbia raccolto meno punti del solito. Dal pareggio col Milan alla sconfitta col Napoli (Retegui era appena tornato e ha segnato anche ndr).

Atalanta, emergenza in attacco: fuori Maldini per tre settimane

Nel mercato di gennaio, l’Atalanta ha deciso di lasciar andare Zaniolo alla Fiorentina e ha “sostituito” temporaneamente Lookman (infortunatoo) con l’investimento su Daniel Maldini un altro prospetto interessantissimo. Un ragazzo molto tecnico e incisivo nella trequarti. Un’altra idea era Raspadori, ma Conte non hlo ha lasciato partire. Ebbene anche Maldini – confermato oggi – è salito sulla giostra degli infortuni insieme a De Ketelaere (ora ripreso), Scamacca (si è fatto male dopo un minuto dal rientro in campo dopo mesi), Lookman. Scrive così l’Ansa a riguardo:

“Si prospettano tre settimane di stop per Daniel Maldini, a cui gli esami strumentali di oggi hanno diagnosticato la lesione muscolo-fasciale di primo grado dell’adduttore lungo sinistro. Il giocatore dell’Atalanta, finora una sola presenza contro il Bologna in Coppa Italia, aveva avvertito dolore venerdì pomeriggio durante la rifinitura alla vigilia di Verona. In attacco i bergamaschi, che hanno appena perso Gianluca Scamacca per il resto della stagione dopo averlo impiegato contro il Torino soltanto per una manciata di minuti, hanno tuttora indisponibile anche Ademola Lookman”.

Maldini forse tornerà contro l’Inter a marzo, ma intanto contro il Club Brugge in Champions giocheranno Retegui e De Ketelaere e non avranno sostituti, mentre proprio la panchina lunga in quella zona di campo è sempre stata esaltata come la qualità migliore dell’Atalanta.

