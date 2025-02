Ancelotti contattato dalla Roma per la prossima stagione (As)

I Friedkin si stanno muovendo personalmente per cercare di convincerlo con una proposta ambiziosa anche economicamente. Carletto ha giocato con i giallorossi tra il 1979 e il 1987.

Secondo quanto riportato da As, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti sarebbe stato contattato dai Friedkin per allenare la Roma nella prossima stagione. I giallorossi sperano di rilanciarsi con un tecnico d’esperienza e che gode di fama internazionale, come fecero con Jose Mourinho.

Ancelotti contattato dalla Roma per la prossima stagione

Il quotidiano spagnolo scrive:

Dopo una stagione difficile, con tre allenatori diversi e lontano dalla lotta per i posti in Champions League, la Roma è alla ricerca di un colpo per la prossima stagione. Come nel 2021 con José Mourinho, il club vuole un manager di fama internazionale per rilanciare il suo progetto. E il prescelto è Carlo Ancelotti. I Friedkin si stanno muovendo personalmente per cercare di convincerlo. La proposta è ambiziosa sotto tutti i punti di vista, sia economico che atletico: un vero e proprio all-in per consolidare la squadra nell’élite europea. E nessuno meglio di Carletto per realizzare questo progetto.

I giallorossi sperano di sedurre il tecnico madrileno facendo appello al suo forte legame con il club, dove ha brillato come calciatore tra il 1979 e il 1987. Ancelotti non ha mai nascosto il suo affetto per la Roma o per la città e a dicembre ha lasciato la porta socchiusa, pur facendo capire che la sua priorità è il Real Madrid. Non sarà una trattativa facile. La posizione di Carletto è ancora quella di rimanere a Madrid, senza escludere l’opzione di ritirarsi una volta terminato il suo corso spagnolo.

