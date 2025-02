Tebas: «Il Real Madrid è un club che piange tutto il giorno e per loro è tutta colpa di una cospirazione»

A The Objective: «Florentino inganna la gente. Rappresenta il calcio oligarchico, quello dei ricchi. Vuole decidere tutto. Dicono che Dani Olmo giochi nel Barça grazie a lui»

Javier Tebas, presidente della Liga, e il Real Madrid di Florentino Perez sono ai ferri corti. Tebas ne ha parlato in un’intervista rilasciata a The Objective.

Tebas: «Dicono che Dani Olmo giochi nel Barça grazie a Florentino Perez»

Il primo argomento trattato è proprio sull’arbitraggio:

«Abbiamo avuto molte polemiche sull’arbitraggio nelle ultime settimane. La federazione non sta cercando una soluzione. La Tv del Real Madrid, il Real Madrid stesso, sta creando polemiche e sta scrivendo una storia falsa e mettendo in discussione tutto il calcio. Tutti i club si lamentano, ma il Madrid ci mette i riflettori sopra. È un modo aggressiva e manipolatorio. Conosco molti tifosi del Real Madrid che non sono d’accordo con il Real Madrid, che è un club lamentoso, piange tutto il giorno. Piangono per il weekend, piangeranno per il weekend successivo ed è tutta colpa di una cospirazione».

Dichiarazioni di Tebas che continuano con il Var e la Tv del Real Madrid:

«Il VAR viene utilizzato in modo eccessivo. Da quando José Luis stava bene, Florentino ha chiamato il presidente della Federazione, Rubiales, e da allora è stato utilizzato in modo eccessivo. Vogliamo cambiare il sistema arbitrale . Se fai un sondaggio sugli altri club, diranno che Madrid e Barcellona sono i più avvantaggiati, ma non hanno la televisione per dirlo. La Tv del Real Madrid è l’unico mezzo che sta raccontando questa storia».

Come ammesso in diverse occasioni, il presidente della Liga è un tifoso del Real Madrid. Anche se in questo momento non sembra:

«Il calcio di Florentino inganna la gente. Rappresenta il calcio oligarchico, rappresenta solo il calcio dei ricchi. Vuole decidere tutto, i soldi che vengono distribuiti. Il mio tifo è in letargo, ma ogni tanto mi lascio trasportare. Una parte del madridismo è commettere l’errore di venerare tutto ciò che fa Florentino, di dire che va tutto bene. Il madridismo dovrebbe avere un’opinione indipendente. Sono felice quando il Madrid vince. Ero molto felice quando il Madrid ha vinto la Champions League. Sono un madridista, non un tifoso di Florentino».

Un tema che diventa ancora più chiaro e diretto quando il presidente della Liga parla della Superlega e del Real Madrid:

«Non riesco a immaginare una Liga senza il Real Madrid, è impossibile. Florentino è testardo e tenace. Non perde mai. Se la Superlega non funziona, dirà che qualunque cosa accada di positivo sarà merito suo. Non lo so, ma dicono che Dani Olmo gioca nel Barça grazie a lui».

A questo proposito, lo stesso Tebas parla della situazione finanziaria della squadra guidata da Joan Laporta:

«Il Barcellona ha perso molti soldi a causa del COVID. Riteniamo che ci siano indizi e prove per condannare il Barcellona per corruzione sportiva in un processo orale sul caso Negreira . Se il Barcellona fosse condannato, non potremmo retrocederlo perché la prescrizione sarebbe scaduta. Non invento leggi».

Tebas si esprime anche sul ruolo dell’Arabia Saudita nel calcio:

«L’Arabia Saudita non è una preoccupazione per LaLiga. Hanno il diritto di diventare una delle grandi leghe, ma devono cambiare molti aspetti. Il calcio non si crea solo ingaggiando grandi giocatori. Hanno un pubblico molto basso e poche presenze negli stadi. È un rischio per loro prendere una stella, ma non per loro sfondare il resto delle leghe».

