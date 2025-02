Il Napoli deve recuperare la solidità sfiorita in difesa (Gazzetta)

La difesa era un bunker, inattaccabile, adesso si è sgualcita la tela, magari è necessario un ritocchino, forse pure nella testa, e ritrovare quella leggerezza smarrita.

La Gazzetta dello Sport scrive oggi della solidità difensiva persa dal Napoli, nove gol presi nelle ultime sei partite, poco meno della metà dei 21 incassate dal Napoli in 26 giornate.

Prima “era un bunker, inattaccabile, impossibile pure avvicinarsi, anzi una corazzata capace di tenere a distanza il nemico sino a non sentirne il rumore”.

Adesso “si è sgualcita la tela”, sabato c’è l’Inter, una sfida che, se anche non vale lo scudetto, può dire molto per il campionato.

“se fosse così semplice, uno schiocco di dita o una bacchetta magica, verrebbe immediato restituire al Napoli la solidità sfiorita, mentre adesso bisogna andarsi a leggere dentro, capire, ammettere dinnanzi allo specchio che per buttare via le rughe magari è necessario un ritocchino, forse pure nella testa, e ritrovare quella leggerezza smarrita. In fin dei conti, c’è stato un tempo, neanche troppo lontano, in cui l’arringa ha elevato al ruolo di capolista pure la legittima difesa e l’ha detto Conte:«Con questi uomini,vado alla guerra». Dove è prevista la trincea (si fa per dire…)”.

