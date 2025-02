Adeyemi potrebbe andare alla Juve in estate. Giuntoli forte degli ottimi rapporti con la famiglia (Tuttosport)

Il no al Napoli a gennaio e “un’operazione a cui, alla Continassa, a vario titolo, si lavora sottotraccia da tempo”. Servono però i soldi della Champions

Tuttosport svela una notizia di mercato sulla Juventus che riguarda anche il Napoli. L’obiettivo che il club di De Laurentiis ha inseguito per un po’ potrebbe finire a Torino. Stiamo parlando di Adeyemi che ha detto no al Napoli “per essere protagonista in estate”. Adesso però Tuttosport scrive che in estate sarebbe disposto a lasciare la Bundeliga e accettare l’offerta della Juventus.

Giuntoli lavora su Adeyemi da tempo

Scrive Tuttosport:

Nelle suggestioni bianconere, infatti, la prossima Juventus targata Thiago Motta potrà contare sulla solidità difensiva

e sulla duttilità tattica di David Hancko. Ma anche sulle doti tecniche e sull’imprevedibilità offensiva di un giovane talento come Karim Adeyemi. Un profilo che, per caratteristiche, piace a Giuntoli e intriga altrettanto Thiago Motta. Al punto che la Juventus già l’estate scorsa si era mossa per strappare l’attaccante tedesco al Borussia Dortmund.

Il direttore tecnico, in inverno, avrebbe avuto le mani legate di fronte all’ipotesi di muoversi per acquistare l’esterno offensivo a titolo definitivo. Ma la trattativa con il Napoli, ben avviata e però mai conclusa, per la rabbia di Conte, riapre ogni scenario in vista dell’estate. Come ricordano le sirene inglesi che, anche durante il mese di gennaio, a trattativa in corso con il Napoli, hanno tentato di ammaliarlo: da quelle del Chelsea in avanti. Ma la Juventus è forte degli ottimi rapporti con la famiglia. E conosce le richieste del club giallonero, che nei giorni scorsi aveva trovato un’intesa di massima con De Laurentiis per una cifra vicina ai 45 milioni di euro.

La missione bianconera, dunque, è ora quella di presentarsi alle porte dell’estate nelle migliori condizioni possibili per concludere un’operazione a cui, alla Continassa, a vario titolo, si lavora sottotraccia da tempo.

