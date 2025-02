Adani: «Okafor non è un dribblomane, è anche infortunato. Non escludo Spinazzola ala quando rientrerà Olivera»

A Viva El Futbol: «E se proprio un mancato acquisto forte ti costa 4 punti in classifica? Non esiste una squadra che ha vinto uno scudetto, perde il giocatore più forte e non lo rimpiazza».

Lele Adani ha parlato a Viva El Futbol dell’ultimo acquisto del Napoli, Noah Okafor, in prestito con diritto di riscatto dal Milan.

Adani: «Okafor non è un dribblomane, è anche infortunato. Non escludo Spinazzola ala»

«Tra l’altro Okafor è infortunato. Almeno Saint-Maximin era più di ruolo… Restare però con la squadra attuale ti porta poi a cosa è successo alla fine del match contro la Roma, che non hai esterni e devi mettere Mazzocchi. Supponiamo che Kvara giocasse, entra Politano, entra Neres… sarebbe stata un’altra cosa. Poi c’è anche Ngonge, ma forse Conte lo vede più indietro nelle gerarchie. I giocatori che seguiva il Napoli sul mercato, a Conte piacevano… e se proprio un mancato acquisto di uno di quelli ti costa 4 punti in classifica? Garnacho e Adeyemi andavano bene per Conte. Se vai indietro nel tempo, non ricordi una squadra che ha vinto uno scudetto, perde il giocatore più forte e non lo rimpiazza con qualcuno».

Sulle prossime mosse tattiche del Napoli, Adani ha commentato:

«Lukaku non è lo stesso dell’Inter e non sarà mai più quello, ma Conte su questo Lukaku al 50% ci costruisce comunque. Olivera tra 20 giorni rientra… non trascurate l’idea che l’allenatore possa mettere Olivera terzino e Spinazzola ala sinistra come a Firenze. Ma il Napoli non avrà chi va nell’uno contro uno… Okafor non è un dribblomane, non fa il doppio passo. Tutti vedranno la faccia di Conte nelle prossime 24 ore in allenamento. Probabilmente farà un discorso ai giocatori facendogli capire che quella faccia devono averla anche loro».

