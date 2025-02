Lo scrive il Corsport. Noi aggiungiamo che ambienti milanisti dicono che sia tornato sovrappeso dalle vacanze natalizie. Vedremo

Okafor magari non è in forma, Conte lo scoprirà oggi (Corsport)

Di Okafor gli ambienti milanisti dicono che sia rientrato piuttosto sovrappeso dalle vacanze natalizie e in queste condizioni dovrebbe arrivare a Napoli. Sappiamo quanto Conte sia giustamente attento al peso degli atleti.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

È stato ceduto Kvaratskhelia al Psg per 70 milioni, il miglior giocatore del gruppo, ed è arrivato Noah Okafor in prestito last minute dal Milan per 1,5 milioni, con diritto di riscatto a 23. Un buon profilo, ma comunque un piano d’emergenza. Un giocatore che i rossoneri avevano già ceduto al Lipsia, salvo poi ritrovarlo in rosa dopo un inghippo sulle visite mediche. Noah, però, non ha problemi: all’epoca era nel pieno di un problema muscolare, mentre domenica era in panchina per il derby. Magari non è in forma, questo lo scoprirà Conte da oggi, ma è a disposizione. La situazione di Kvara era diventata insostenibile dopo il mancato rinnovo e incombeva anche il pericolo dell’articolo 17, ma il club è arrivato impreparato alla successione.

Napoli, Okafor l’unico esterno che poteva trasferirsi in prestito nelle ultime ore di mercato a quelle cifre (Sky)

Si avvicina la chiusura del calciomercato ma sembra che il Napoli con Okafor abbia concluso il suo mercato. Emanuele Baiocchini, inviato Sky sport, sul calciomercato del Napoli ha le idee piuttosto chiare. Per Okafor mancano gli ultimi dettagli.

Le parole di Baiocchini:

«L’operazione Okafor da definire in tutti gli ultimi spetti. L’affare è legato agli ultimi arrivi nel Milan. Prestito oneroso a 2,5 con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Riscatto molto alto, alla fine era l’unico esterno che poteva trasferirsi in prestito nelle ultime ore di mercato a quelle cifre. Sembrava un altro il mercato del Napoli. Però evidentemente non si è voluto far prendere alla gola dalle proprietarie del cartellino di Garnacho, Adeyemi. La fiorentina per Comuzzo ha tenuto duro. Anche a livello comunicativo. La Fiorentina aveva fatto un pressing iniziale. Ha tenuto il punto e alla fine resta alla Fiorentina. Il mercato delle opportunità mancate per il Napoli ma anche del grande incasso Kvarataskhelia. Si andrà avanti così fino alla fine cercando di vincere lo scudetto e poi magari una grande campagna acquisti in estate».

ilnapolista © riproduzione riservata