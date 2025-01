Allegri, il tempo è galantuomo. Sui social va in scena la riabilitazione da parte degli juventini che non ne possono più della rivoluzione Thiago-giuntoliana

Vergogna, esonerate #ThiagoMotta e chiedete scusa ad #Allegri e DIMETTITI #Giuntoli

La Juve di Thiago Motta ha perso contro il Napoli dopo essere andato in vantaggio con il nuovo acquisto Kolo Muanì. È la prima sconfitta stagionale per i bianconeri dopo una lunga strisce di pareggi e sui social impazzano i commenti dei tifosi, soprattuto di tanti che non hanno gradito il passaggio da Allegri a Motta.

Juventus points after 22 matchdays in Serie A:

2024/2025 — 37 (Motta)

2023/2024 — 53 (Allegri)

2022/2023 — 44 (Allegri)

2021/2022 — 41 (Allegri)

2020/2021 — 45 (Pirlo)

2019/2020 — 54 (Sarri)

2018/2019 — 60 (Allegri)

Juventus points after 22 matchdays in Serie A: 2024/2025 — 37 (Motta)

2023/2024 — 53 (Allegri)

2022/2023 — 44 (Allegri)

2021/2022 — 41 (Allegri)

2020/2021 — 45 (Pirlo)

2019/2020 — 54 (Sarri)

2018/2019 — 60 (Allegri) Ugh. — Max Statman (@emaxstatman) January 25, 2025

16 punti in meno dell’anno scorso a pari giornate dopo 200 milioni di mercato

Allegri allenatore finito

Mago Motta visionario del calcio

16 punti in meno dell’anno scorso a pari giornate dopo 200 milioni di mercato

Allegri allenatore finito

Mago Motta visionario del calciohttps://t.co/kwoedeK4ib — Spina14 (@Spina14_acm) January 25, 2025

Chiedere scusa a chi ha tenuto a galla la Juventus negli ultimi 2 anni. #NapoliJuventus #Juventus #Allegri pic.twitter.com/FlxvLUzuUK — Gabriele (@Gabriele40004) January 25, 2025

ilnapolista © riproduzione riservata