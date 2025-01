Sondaggio del Napoli per Fagioli, chieste informazioni per un prestito con diritto di riscatto (Accomando)

Lo scrive il giornalista di Dazn Orazio Accomando. Anche il Marsiglia ha chiesto informazioni. “Il centrocampista ha aperto al trasferimento”

Secondo quanto riporta Orazio Accomando, giornalista di Dazn, il Napoli ha fatto un sondaggio per Fagioli. Sul centrocampista anche il Marsiglia. L’idea è di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore ha aperto al trasferimento visto lo scarso utilizzo da parte di Motta.

Accomando su X scrive:

“Juventus, sondaggio di Marsiglia e Napoli per Fagioli. Entrambi i club hanno chiesto informazioni per un prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista ha aperto al trasferimento visto lo scarso utilizzo degli ultimi mesi“.

Conte e il Napoli vogliono Fagioli a gennaio, anche se la Juve chiede 25-30 milioni (Gazzetta)

Il mercato della Juventus ruota attorno alla cessione di Fagioli. E per Fagioli (23 anni, sette presenze in Nazionale) c’è l’interesse di Antonio Conte e quindi del Napoli. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport in un pezzo di Giovanni Albanese.

“Il Marsiglia è in pole ma la concorrenza non ha ancora mollato la presa. Su Fagioli ci sono anche altri club stranieri, su tutti il Psg e qualche altro inglese. Ma c’è soprattutto il Napoli, che è in pressing da diversi mesi e nel giro di poco potrebbe uscire allo scoperto. Più complesso un dialogo di mercato per gennaio tra Juve e Napoli, ma i buoni rapporti di Manna col giocatore (il direttore sportivo è tra quelli che l’anno scorso lo hanno supportato di più durante il suo momento personale delicato) e un intervento diretto di Conte potrebbero ancora creare le condizioni per un colpo di scena. Fin qui però nessun contatto tra i due club: il Marsiglia è avanti”.

La Juventus valuta Fagioli 25-30 milioni. Scrive la Gazzetta:

“La formula si può anche strutturare in base alle esigenze del club che lo prende ma l’affare dev’essere basato su un trasferimento definitivo”.

