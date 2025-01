Simeone, ora il Torino potrebbe prenderlo per 10 milioni (Tuttosport)

Se il Napoli dovesse trattenere Raspadori, il Cholito potrebbe lasciare il club. Gli azzurri chiedevano 15 milioni, ma il suo valore è calato.

Il Napoli ha finora messo un muro per la cessione di Giacomo Raspadori, e questo potrebbe, secondo Tuttosport, aprire all’addio di Giovanni Simeone. L’argentino è cercato da mesi dal Torino, che vuole un centravanti per sostituire l’infortunato Duvan Zapata.

Torino nuovamente su Simeone, se non dovesse arrivare Beto

Il quotidiano scrive nell’edizione odierna:

Antonio Conte vuole trattenere Raspadori al Napoli, lo considera importante. Sarà impiegato di più e gli verrà detto di guardare avanti, visto che il Napoli molto probabilmente l’anno prossimo giocherà la Champions. E nel momento in cui Raspadori deciderà di restare, Simeone verrà messo sul mercato. E qui entra in scena il Torino, se non dovesse riuscire a prendere Beto. Il cartellino del Cholito continua a perdere valore. I 15 milioni sono destinati a calare, così il Toro potrebbe prenderlo in prestito fino alla fine del campionato, se non si dovesse trovare un’intesa economica. Non sono disposti a cacciare 15 milioni, ma circa 10 forse sì. Di sicuro Simeone verrebbe messo al centro del progetto e avrebbe la possibilità di giocare con più continuità.

Come riportato da La Stampa:

Beto è diventato il primo nome della lista dopo le difficoltà per Simeone, che Conte ha per ora bloccato a Napoli. Avevano ribadito una richiesta di prestito, aggiungendo al diritto di riscatto la possibilità di arrivare all’obbligo per una cifra vicina agli 8-10 milioni.

