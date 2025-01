Sabatini: «Il Napoli merita di vincere lo scudetto per le scelte che ha fatto De Laurentiis»

A radio Marte: «Cedere Kvaratskhelia per il Napoli è la scelta più saggia e consigliabile, a fronte di un’offerta importante»

Il dirigente sportivo Walter Sabatini a Radio Marte ha parlato ampiamente del caso Kvaratskhelia, sottolineando che sia la scelta più saggia per il Napoli

«Cedere Kvaratskhelia per il Napoli è la scelta più saggia e consigliabile, a fronte di un’offerta importante una società non può rinunciare ad una simile plusvalenza, soprattutto per società che siano autonome e non possono fare affidamento su ricapitalizzazioni ed aumenti di capitale»

L’elogio di De Laurentiis

«De Laurentiis tiene a posto i conti da venti anni senza perdere in competitività sportiva, ed è questa la strada da seguire. Non mi piace parlare degli eventuali sostituti del georgiano, di cui la stampa sta parlando: in ogni caso, posso dire che Garnacho è forte ma discontinuo, senza un ruolo preciso, non mi convince molto. Il Como continua a spendere, ma è bene che De Laurentiis continui a tenere i conti a posto: è sempre andato su questa strada, senza perdere continuità.

Dispiace per l’addio di Kvara, un giocatore forte che lascia l’Italia, ma darlo via è una scelta ineccepibile: da questa operazione, resterà almeno un 40-50% da investire sul mercato. Ad oggi non si può dire se e quanto il Napoli perda in competitività per lo scudetto cedendo il georgiano, molto dipende da chi lo sostituirà, anche considerando però che già in rosa il Napoli ha risorse importanti. Dico di più, il Napoli non solo deve continuare a lottare per lo scudetto ma spero che lo vinca, se lo meriterebbe per le scelte che ha fatto De Laurentiis dopo lo splendido scudetto ma anche dopo la passata stagione negativa, prendendo Conte e costruendo una squadra forte.

Lo spero da sportivo, perché a vincere sarebbe una società sana che non è una delle ‘solite’ tre. Ad oggi non sarebbe male arrivasse un difensore, anche per l’infortunio occorso a Buongiorno. Chiesa con Conte può fare bene, perché Federico è un grande giocatore, sono sbalordito dal fatto che non trovi spazio in Premier. È veloce, resistente fisicamente, ha una grande attitudine alla proposizione e al sacrificio. In ogni caso i requisiti per lottare per il tricolore il Napoli li ha tutti. Ad oggi vedo una lotta a due tra Inter e Napoli, con l’Inter avvantaggiata perché ha una rosa molto forte, l’abitudine a vincere, un allenatore capace di gestire le risorse. L’Inter vince sempre con nonchalance grazie alle tante risorse che ha: una rosa profondissima e un allenatore che non stressa i calciatori, facendoli giocare con allegria. E’ una gioia per chi la va a vedere. Il calcio è uno spettacolo per la gente, del resto».

