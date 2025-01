Politano da circoletto rosso: eroico nel sacrificio

Le pagelle: ha segnato il gol dell’1-1. Il CorSport gli dà 7 e mezzo: ha dato la sveglia a tutti. La Gazzetta 7: sfortunato nel rimpallo sul gol di Lookman

Matteo Politano si è destreggiato ieri in quella che forse è stata la sua migliore prestazione dall’inizio della stagione. Contro l’Atalanta non solo ha segnato contribuendo alla vittoria 3-2, ma è riuscito a rendere bene anche in fase di non possesso.

Politano contro l’Atalanta ha segnato, ma ha giocato bene anche in fase di non possesso

Il Corriere dello Sport lo premia con un 7,5, il voto più alto nelle pagelle dei quotidiani sportivi:

Dà la sveglia a tutti con la prima conclusione del match, d’astuzia quando vede il buco della difesa: sinistro d’impatto e inerzia ribaltata. Bene anche in fase di non possesso.

Leggermente più bassa la valutazione della Gazzetta dello Sport, per cui la prestazione di Politano è da 7:

Il capolavoro dell’1-1 è da circoletto rosso e scuote il Napoli. Solito sacrificio, sfortunato nel rimpallo da cui nasce il 2-2.

Anche Tuttosport si allinea con la Gazzetta con il voto 7:

Tanta mole in fase di non possesso, realizza l’1-1 con un bolide che si infila sotto la traversa.

Repubblica gli dà 7: sinistro chirurgico.

POLITANO. Eroico: stasera è l’aggettivo più efficace per definire Na-Politano, non solo per il gol, che è il più bello della partita. Nella sofferenza estrema dei marosi orobici nella ripresa, è un difensore stoico e decisivo. Peccato solo per quel rimpallo che favorisce il gol fortunoso dell’Uomo che guarda – 9

