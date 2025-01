Per Simeone c’è anche il Marsiglia, proposto al Napoli un prestito con diritto di riscatto (Footmercato)

Il prestito diventerebbe obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il Napoli potrebbe dunque liberare uno slot per Garnacho o Adeyemi.

Giovanni Simeone fa gola sul mercato. L’attaccante del Napoli cerca maggiore spazio e pare ci sia anche il Marsiglia su di lui.

Interesse del Marsiglia per Simeone, proposto al Napoli un prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riportato da Footmercato:

Da diverse settimane, Giovanni Simeone sta facendo notizia in Italia. Nella dura competizione tra i club a cui interessa, c’è ora anche l’Olympique Marsiglia. Il duo Pablo Longoria – Medhi Benatia ha spuntato il profilo di Simeone e i primi contatti preliminari sono stati stabiliti con il Napoli nei giorni scorsi. Secondo le nostre indiscrezioni, le prime trattative indicavano un prestito di 6 mesi con un’opzione di acquisto che diventerebbe obbligatoria a determinate condizioni. La dirigenza del Napoli sembra essere aperta ad ascoltare offerte per lui. Liberare l’ingaggio di Giovanni Simeone sarebbe un buon modo per chiudere anche Garnacho o Adeyemi.

Il Torino vorrebbe il Cholito per 10 milioni

Tuttosport scrive nell’edizione odierna:

Antonio Conte vuole trattenere Raspadori al Napoli, lo considera importante. Sarà impiegato di più e gli verrà detto di guardare avanti, visto che il Napoli molto probabilmente l’anno prossimo giocherà la Champions. E nel momento in cui Raspadori deciderà di restare, Simeone verrà messo sul mercato. E qui entra in scena il Torino, se non dovesse riuscire a prendere Beto. Il cartellino del Cholito continua a perdere valore. I 15 milioni sono destinati a calare, così il Toro potrebbe prenderlo in prestito fino alla fine del campionato, se non si dovesse trovare un’intesa economica. Non sono disposti a cacciare 15 milioni, ma circa 10 forse sì. Di sicuro Simeone verrebbe messo al centro del progetto e avrebbe la possibilità di giocare con più continuità.

