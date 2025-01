Per la Gazzetta, la Juventus ha pochi soldi per il mercato. E i 200 milioni spesi da Giuntoli?

La Gazzetta schieratissima con Giuntoli: “se ci fosse stato margine, avrebbe continuato a rivoluzionare la rosa”. Come con Douglas Luiz e Koopmeiners?

La Gazzetta fa il punto sulla situazione di mercato della Juventus. La morale è solo una per il quotidiano rosa: Giuntoli ha poco spazio di manovra. “Il budget è davvero minimo: d’altronde, ci fosse stato margine, Giuntoli avrebbe continuato a rivoluzionare la rosa l’estate scorsa piuttosto che forzare la presenza di qualche giocatore (vedi Danilo)“.

La Juventus ha assoluta necessità di almeno due difensori e di un attaccante da affiancare a Vlahovic (se rimane a Torino). Il club “ha molte esigenze e poche risorse economiche a disposizione“. Ci chiediamo: e i 200 milioni spesi la scorsa estate? I presunti colpi di Douglas Luiz e Koopmeiners?

Il mercato della Juventus: deve cedere per comprare

La Gazzetta continua:

“Il modus operandi della Juve resta comunque coerente a quello della scorsa estate: si opera sul mercato con investimenti mirati solo per giocatori che possono avere una logica di prospettiva nel progetto, diversamente si ricerca una soluzione temporanea tra le occasioni che offre il mercato europeo. Giuntoli ha una prima lista di profili che conoscono già il calcio italiano e che potrebbero essere favoriti nell’inserimento in squadra sul breve periodo, ma ci sono pure altri parametri che vengono tenuti in considerazione e l’aspetto economico – associato alla valutazione tecnica – resta centrale su ogni decisione“.

La Juve deve generare prima di tutto dei risparmi. “In questo quadro la Juve deve tagliare prima possibile i costi di Arthur e Danilo, entrambi fuori rosa“. Poi, “la Juve in uscita dovrebbe operare ancora: al netto di eventuali sorprese attorno a Vlahovic e a Douglas Luiz, che muoverebbero evidentemente cifre di grossa portata, l’azione più probabile è la vendita di Fagioli, ritenuto sacrificabile a fronte di una plusvalenza interessante. Sul calciatore ci sono il Napoli e il Marsiglia“.

Tra i nomi in entrata ci sono Araujo, dal Barcellona. Il giocatore “si è mostrato entusiasta dell’ipotesi e ha portato il confronto al tavolo del Barcellona” che “potrebbe sciogliere le riserve molto presto e dare il via libera all’affare“. C’è anche il nome di Antonio Silva. Il Benfica però ha rifiutato la prima offerta della Juve. Infine anche Hancko, “altro prescelto a far parte del nuovo ciclo juventino“. Per l’attacco il prescelto è Zirkzee, mentre il Psg ha aperto al prestito di Kolo Muani.

ilnapolista © riproduzione riservata