Conte aveva pensato a lui per rinforzare il centrocampo ma adesso si pensa anche a un contratto che vada oltre la scadenza del 2026

Pellegrini addio Napoli, il gol nel derby cambia tutto: resta a Roma e forse rinnova (Gazzetta)

Com’era prevedibile, Lorenzo Pellegrini non verrà a Napoli: resta a Roma. Il gol nel derby ha cambiato tutto. Ne scrive anche la Gazzetta dello Sport:

Raccontano e confermano di un Lorenzo Pellegrini che, alla vigilia del derby, va dal maestro Claudio Ranieri e più o meno gli dice: “Mister, io i fischi non li sento neppure, non si preoccupi, non mi farò condizionare, il derby è la mia partita e vorrei esserci a tutti i costi”. Musica per le orecchie del tecnico-psicologo della Roma che, in cuor suo, seppur orientato a far giocare Pisilli dall’inizio all’Olimpico, non aspettava altro.

La prospettiva è così cambiata. E quelli che potevano essere gli appuntamenti in programma con il Napoli di Antonio Conte, cui Pellegrini è stato accostato nei giorni precedenti al derby, ora non sono più in calendario. Al capitano della Roma il club azzurro aveva pensato per il mercato di gennaio per affiancare a McTominay un alter ego di rango nella prospettiva di giocare la prossima stagione la Champions. Un’operazione che in teoria avrebbe potuto portare a Roma Raspadori, garantendo al contempo al capitano della Roma un contratto triennale. Eppure l’estasi giallorossa di domenica ha prodotto effetti notevoli sulle strategie di mercato, stravolgendole. E convincendo il giocatore non solo a non muoversi durante il mercato di riparazione, ma a predisporsi per giugno per nuovi discorsi in chiave giallorossa anche a più lunga gittata oltre il 2026 (quand’è fissata la scadenza di contratto), nel caso in cui con Ranieri o con un nuovo allenatore di prestigio il suo nome dovesse restare centrale nelle strategie per completare il percorso di crescita del club verso le zone più alte della classifica.

Lorenzo Pellegrini ha segnato il gol del vantaggio della Roma nel derby di stasera (poi è arrivato anche il raddoppio di Saelemaekers). Il centrocampista ha segnato con un destro dei suoi. L’Olimpico è esploso, per loro è come se fosse la finale di Champions, anche perché quest’anno un eventuale successo (la partita è cominciata da pochissimo) riabiliterebbe questo terrificante inizio di stagione.

Il gol di Pellegrini (schierato a sorpresa titolare da Ranieri) sembra quindi chiudere definitivamente le porte a un’operazione di mercato che già appariva molto traballante, ossia il trasferimento del centrocampista dalla Roma al Napoli. Pellegrini è romano. È un calciatore spesso al centro di contestazioni da parte dei tifosi. Gli è stato addebitato di tutto, soprattutto un ruolo nell’addio forzato di Mourinho e De Rossi. Soprattutto nel caso di De Rossi, la smentita è arrivata da più parti. Ma la contestazione nei suoi confronti non si è mai placata.

Adesso è arrivato il gol nel derby che a Roma equivale a una decina di Palloni d’Oro. Quindi se la Roma dovesse vincere, Pellegrini sarebbe portato in trionfo per settimane. Il Napoli è bene che pensi a qualcun altro, sempre che l’operazione sia stata effettivamente possibile.

ilnapolista © riproduzione riservata