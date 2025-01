Dall’Inghilterra insistono con lo scambio tra Osimhen e Rashford che Amorim proprio non vuole

“Rashford avrebbe rifiutato tre offerte dall’Arabia. Amorim non lo vuole, Conte avrebbe detto di sì al suo arrivo al Napoli”

Osimhen potrebbe essere il nuovo attaccante dello United. Lo riportano dall’Inghilterra, anche se sembra difficile immaginare che il Napoli preferisca uno scambio – seppure con un campione come Rashford – piuttosto che il cash tanto agognato che risanerebbe un po’ gli investimenti fatti in estate e quelli ancora da fare per migliorare la squadra una volta centrata la Champions. Ne parla il Daily Mail, che a sua volta si rifà a delle fonti del The Sun.

Rashford al Napoli, Osimhen allo United: si può fare a gennaio (Daily Mail)

Di seguito quanto riporta il quotidiano britannico:

“Secondo quanto riferito, il Manchester United starebbe valutando uno scambio che coinvolga Marcus Rashford nel tentativo di fornire all’allenatore Ruben Amorim rinforzi offensivi. […] l’attaccante avrebbe rifiutato tre offerte da capogiro dalla Saudi Pro League, che avrebbero fatto lievitare il suo contratto da 315.000 sterline a settimana con lo United, e avrebbe anche escluso qualsiasi trasferimento in Turchia.

Secondo quanto riferito, l’allenatore del Napoli Antonio Conte sarebbe interessato a un accordo per Rashford, mentre il club punta al titolo di Serie A. La squadra di Conte è attualmente seconda in classifica, con l’Atalanta in vantaggio solo per la differenza reti. Se dovesse trasferirsi nella squadra italiana, Rashford si riunirebbe alle ex stelle del Manchester United Romelu Lukaku e Scott McTominay. Lo United ascolterà le offerte per Rashford questo mese, nel tentativo di rispettare le regole di profitto e sostenibilità, e prenderà in considerazione anche un prestito se il suo nuovo club pagherà una quota e coprirà la maggior parte del suo stipendio. […]

Il Manchester United starebbe valutando l’offerta di Rashford in uno scambio per accaparrarsi l’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Osimhen, il cui contratto prevede una clausola rescissoria di 62 milioni di sterline, è attualmente in prestito al gigante turco Galatasaray. La stella nigeriana è arrivata in prestito dopo essere stata esclusa dalla squadra del Napoli dopo che in estate era saltato il suo passaggio in Premier League. Durante la sessione estiva di calciomercato, si era parlato molto di un possibile trasferimento di Osimhen al Chelsea. L’attaccante ha firmato per il Napoli nel 2020 e ha segnato 76 gol in 133 partite in tutte le competizioni con la squadra italiana”.

