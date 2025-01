Nico Williams costa 58 milioni, Conte può convincere De Laurentiis a prenderlo (Repubblica)

È un prezzo inferiore a quello di Garnacho. Repubblica scrive di sogno. Ma gli Europei sono stati un’eccellenza mai più toccata

Su Repubblica la fantastica suggestione per sostituire Kvaratskhelia al Napoli. Visti i nomi che si fanno e i prezzi che girano, quasi quasi si potrebbe prendere Nico Williams pagando all’Athletic Bilbao la clausola rescissoria da 58 milioni. Anche perché per Garnacho lo United ne chiede oltre 70 milioni, per Adeyemi il Dortmund circa 50 milioni. Insomma, i conti sono facili ma sarebbe un affare impossibili per diversi motivi. L’unica speranza è Conte, l’unico che può convincere De Laurentiis. Anche se c’è una sopravvalutazione complessiva su Nico Williams che ha giocato un eccellente Europeo ma il suo rendimento è generalmente inferiore. Quest’anno in Liga ha segnato appena un gol in diciotto partite.

La suggestione di Repubblica: il sogno Nico Williams per il post Kvara

Scrive Marzo Azzi sul quotidiano:

“Conte invece il crash test del centravanti lo ha già superato e si presenta alla sfida con la Juve — Maradona sold out — con altri problemi: l’infortunio di Olivera (al suo posto Spinazzola) e soprattutto la mancata sostituzione sul mercato di Kvaratskhelia, passato al Psg. Garnacho è più lontano e sono ore decisive per la trattativa con il Borussia Dortmund per Adeyemi. Ma i prezzi lievitano e si sono avvicinati a quello della clausola rescissoria da 58 milioni di Nico Williams: il ventiduenne talento spagnolo sbocciato agli Europei. È un sogno all’apparenza impossibile, per motivi economici e tecnici. Se esiste al mondo un allenatore capace di convincere il suo presidente a realizzarlo, però, è proprio quello seduto sulla panchina del Napoli. Lukaku per credere”.

Zazzaroni a giugno: «Venderei subito Kvara al Psg per 100 milioni e pagherei i 55 della clausola di Williams»

Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale si concede un commento sul caso Kvara e i 100 milioni offerti al Napoli dal Psg. Domani l’Italia si gioca la qualificazioni agli ottavi di Euro 2024 e, nel fare il confronto tra Spagna e Croazia, il direttore paragona gli esterni croati con quelli spagnoli. Tra Kramaric e Nico Williams non c’è storia. Quei 100 milioni potrebbero diventare molto utili.

Le differenze più sensibili tra le due selezioni sono queste: gli spagnoli sono mediamente giovani, i croati “anziani”, ma anche più esperti e certamente più lenti nella proposta. Ricordo tuttavia che contro Fabian e compagnia se la sono giocata sul possesso. Inoltre gli esterni di Dalic non sono veloci come Nico e Yamal. A proposito, Kvara non me ne voglia ma, se fossi DeLa, lo venderei subito al Psg per 100 milioni e pagherei volentieri i 55 della clausola dello spagnolo del Bilbao che ha fatto a fettine Di Lorenzo.

