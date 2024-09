Zazzaroni: «Venderei subito Kvara al Psg per 100 milioni e pagherei i 55 della clausola di Nico Williams»

Sul Corriere dello Sport. «Kvara non me ne voglia ma, se fossi DeLa lo venderei subito e prenderei lo spagnolo del Bilbao che ha fatto a fettine Di Lorenzo»

Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale si concede un commento sul caso Kvara e i 100 milioni offerti al Napoli dal Psg. Domani l’Italia si gioca la qualificazioni agli ottavi di Euro 2024 e, nel fare il confronto tra Spagna e Croazia, il direttore paragona gli esterni croati con quelli spagnoli. Tra Kramaric e Nico Williams non c’è storia. Quei 100 milioni potrebbero diventare molto utili.

Al posto di Kvara, Nico Williams al volo: costa “appena” 55 milioni

Scrive Zazzaroni:

Le differenze più sensibili tra le due selezioni sono queste: gli spagnoli sono mediamente giovani, i croati “anziani”, ma anche più esperti e certamente più lenti nella proposta. Ricordo tuttavia che contro Fabian e compagnia se la sono giocata sul possesso. Inoltre gli esterni di Dalic non sono veloci come Nico e Yamal. A proposito, Kvara non me ne voglia ma, se fossi DeLa, lo venderei subito al Psg per 100 milioni e pagherei volentieri i 55 della clausola dello spagnolo del Bilbao che ha fatto a fettine Di Lorenzo.

De Grandis: «Cento milioni sono un capitale incredibile. A certe cifre bisogna riflettere»

Il giornalista Stefano De Grandis ha commentato a Sky l’offerta del Psg per Kvara.

«Il discorso sarebbe lungo. I fatti sono questi. Di Marzio dice: hanno offerto 100 milioni, ma Conte ha detto io vengo e resto solo se c’è Kvara. Gli elementi che saltano l’uomo sono rari, quindi io stimo Kvara e non sto dicendo che sia scarso o che non sia importante, ma 100 milioni se li sai utilizzare sono un capitale incredibile. Ti faccio un esempio, Arda Guler è costato 20 milioni perché il Real paga tanto. Se tu riesci a trovare talenti di quel genere, ti rimane un tesoretto per rifare la squadra. Il Genoa ha pagato 1 milione e mezzo per Gudmundsson. Nessun giocatore è incedibile, rispetto a certe cifre devi riflettere. Anche perché Kvara, che al primo anno ha fatto la differenza, in questo momento che viene conosciuto a livello internazionale, naturalmente rende di meno perché lo aspettano e sanno dove fermarlo».

