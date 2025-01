Napoli-Verona: formazioni confermate, tridente con Politano Neres e Lukaku

Spinazzola al posto di Olivera. Non ci sarà Kvaratskhelia sempre più in predicato di trasferirsi al Psg

Formazioni ufficiali Napoli-Verona. Il Napoli di Conte scende in campo contro il Verona di Zanetti nel posticipo della ventesima giornata di Serie A. Casualmente la prima giornata di ritorno coincide con la prima giornata del girone d’andata, quando il Napoli – sembra una vita fa calcisticamente parlando – perse rovinosamente per 3-0 al Bentegodi all’esordio di Conte sulla panchina azzurra. Quasi come se fosse un ultimo funesto strascico della stagione scorsa. Poi tutto è cambiato (grazie anche ad un’accelerata sul mercato importante). Questa sera Conte ha addirittura la chance di allungare al primo posto.

Napoli-Verona, le formazioni ufficiali del match

Di seguito le scelte ufficiali di Conte e Zanetti:

NAPOLI (4-3-3, la probabile formazione): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All.: Conte

VERONA (3-4-1-2, la probabile formazione): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Belahyane, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Tengstedt. All.: Zanetti

In caso di cessione di Kvaratskhelia, De Laurentiis acquisirebbe una plusvalenza di 80 milioni (CalcioeFinanza)

Di seguito quanto si legge sul noto portale CalcioeFinanza:

“Il Napoli ammortizza i cartellini dei calciatori a quote decrescenti, motivo per cui in questa stagione l’ammortamento per Kvara è pari a 2,2 milioni di euro circa. Considerando questa cifra, per il 2024/25 il club ha ammortizzato 1,1 milioni e a metà stagione – prendendo per comodità di calcolo come riferimento il 31 dicembre – il valore del giocatore è sceso a 2,2 milioni di euro.

Se Kvaratskhelia fosse quindi ceduto per 80 milioni di euro, la plusvalenza per il Napoli ammonterebbe a circa 77,8 milioni di euro, diventando la seconda più alta della storia del club e in Serie A. Non solo: tra stipendio lordo e ammortamento, il Napoli risparmierebbe anche 1,75 milioni di euro, per un effetto positivo sui conti pari a oltre 79,5 milioni di euro”.

