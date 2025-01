Milik è un calvario: nuovo problema muscolare, difficile il rientro imminente in campo

Di Marzio: i rumors parlano di altre due settimane fuori, anche se la Juve non ha ancora ufficializzato il problema. Non è mai sceso in campo in questa stagione.

Arkadiusz Milik continua a fare i conti con i numerosi infortuni che hanno contraddistinto la sua carriera; ricordiamo che quando militava nel Napoli ha subito la rottura del crociato ben due volte. Alla Juventus la situazione non è cambiata, è l’unico che può rappresentare una vera alternativa a Vlahovic, ma quest’anno non ha mai esordito.

Un nuovo problema muscolare per Milik: i rumors parlano di altre due settimane fuori

Come riportato da Gianluca di Marzio:

Ancora problemi per la Juventus e per Milik, che si trovano a dover fare i conti con un nuovo infortunio che complica ulteriormente la situazione. L’attaccante polacco avrebbe accusato un nuovo problema muscolare nei giorni scorsi, probabilmente causato da un sovraccarico di lavoro. Questa volta, l’infortunio sembra riguardare il polpaccio e potrebbe costringere Milik a posticipare nuovamente il suo ritorno in campo con la squadra. Al momento, la Juventus non ha confermato ufficialmente la gravità del problema, ma le voci riferiscono di un’assenza che potrebbe durare almeno altre due settimane. E’ fermo ormai dalla fine della passata stagione e sta ancora recuperando dai postumi di un doppio intervento chirurgico al ginocchio.

Quanto hanno pesato gli infortuni nella sua carriera? Sta lavorando per evitarli? Milik:

«Io sono un professionista e mi occupo del mio corpo a 360 gradi. Gli infortuni penalizzano un po’, ti tolgono ritmo e spesso la fiducia, soprattutto se stai fuori a lungo, però alla fine, nonostante tutti i problemi che ho avuto, sono arrivato in uno dei club più importanti al mondo, quindi posso dire che le cose sono andate come volevo e che gli infortuni non mi hanno tolto così tanto».

