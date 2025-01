Luke Littler, un ex conduttore della Bbc offende la star delle freccette per l’aspetto fisico (Telegraph)

«Non ha uno stile di vita sano, mangia continuamente pizze, se fossi un suo genitore sarei molto preoccupato per lui». In Inghilterra vogliono il licenziamento immediato di Adil Ray.

Luke Littler, 17 anni, ha trasformato le freccette in uno sport di massa. La sconfitta in finale della Coppa del Mondo contro il suo connazionale Luke Humphries è stata vista da 3,7 milioni di persone su Sky Sports in Inghilterra. Diventare così popolare, però, comporta anche essere maggiormente soggetti alle critiche. Ed è successo quando il conduttore tv Adil Ray ha preso in giro Littler per essere grasso.

Littler deriso per il suo aspetto fisico: «Guardatelo, sono preoccupato»

Il Telegraph riporta:

A Good Morning Britain, Ray, ex dipendente della Bbc, ha espresso la sua preoccupazione per la salute di Littler a causa della sua dieta e lo stile di vita. Ha affermato che Littler si stava «trasformando nell’aspetto di un tipico giocatore di freccette. Devo dire che, e questo potrebbe non essere un parere molto popolare, sono un po’ preoccupato per Luke. Se fossi sua madre o suo padre… insomma… guardatelo. Ha ammesso di mangiare pizze prima di una partita e poi si siede davanti al computer per ore. Penso solo che sarei un po’ preoccupato».

Quando hanno affermato che comunque era un ragazzo di successo, Ray ha aggiunto: «Lo so! E avrà più successo prossimamente. Perciò mi preoccupo. Non ha uno stile di vita sano».

Diversi telespettatori hanno espresso la loro indignazione sui social per i commenti di Ray, alcuni hanno minacciato di denunciarlo alla Ofcom, ente che si occupa dei problemi alimentari in Inghilterra. Qualcuno ha chiesto anche il licenziamento immediato del conduttore.

Potremmo definirlo il Sinner delle freccette. In Inghilterra è senza dubbio così. È un fenomeno che non conosce limiti. Scrive il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung che

da quando Luke Littler è diventato il giocatore più giovane della storia a prendere parte alla finale della Coppa del mondo di freccette, un anno fa, è diventato una delle persone più famose della Gran Bretagna. Nel Regno Unito il suo nome è stato digitato su Google più volte di Harry Kane, Jude Bellingham e Cole Palmer. È stato battuto solo dalla principessa Kate e da Trump.

Ricorda il quotidiano tedesco che

in questa stagione ha vinto dieci tornei e guadagnato più di un milione di sterline in premi in denaro. Nella classifica mondiale è salito dal 164esimo posto al quarto.

ilnapolista © riproduzione riservata