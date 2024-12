Luke Littler il Sinner delle freccette: il 17enne che le ha trasformate in uno sport di massa (e in un business)

In Inghilterra è più cliccato di Bellingham e Kane. Nel 2024 ha guadagnato più di un milione di sterline. Il suo sponsor venderà 100mila bersagli per Natale

Luke Littler il Sinner delle freccette: il 17enne che le ha trasformate uno sport di massa (e in un business)

Potremmo definirlo il Sinner delle freccette. In Inghilterra è senza dubbio così. È un fenomeno che non conosce limiti. Scrive il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung che

da quando Luke Littler è diventato il giocatore più giovane della storia a prendere parte alla finale della Coppa del mondo di freccette, un anno fa, è diventato una delle persone più famose della Gran Bretagna. Nel Regno Unito il suo nome è stato digitato su Google più volte di Harry Kane, Jude Bellingham e Cole Palmer. È stato battuto solo dalla principessa Kate e da Trump.

Ricorda il quotidiano tedesco che

in questa stagione ha vinto dieci tornei e guadagnato più di un milione di sterline in premi in denaro. Nella classifica mondiale è salito dal 164esimo posto al quarto.

Ma, soprattutto, ha proiettato questa disciplina in un’altra dimensione, soprattutto dal punto di vista dell’audience e di conseguenza commerciale.

La sconfitta di Littler nella finale della Coppa del Mondo contro il suo connazionale Luke Humphries è stata vista da un picco di 3,7 milioni di persone su Sky Sports: mai tante persone si erano sintonizzate su una trasmissione non calcistica sul canale a pagamento.

La Süddeutsche Zeitung ha intervistato Matthew Porter che dal 2008 è amministratore delegato della World Darts Association Pdc (Pdc sta Professional Darts Corporations) dal 2008. Definisce Littler e le freccette la “storia perfetta”.

Scrive il quotidiano tedesco:

L’adolescente è una «risorsa straordinaria», afferma Porter. Ha portato lo sport all’attenzione di molte persone che prima erano del tutto estranee. I circa 100mila biglietti per la Coppa del Mondo appena iniziata all’Alexandra Palace di Londra sono andati subito esauriti. Secondo la federazione se ne sarebbero potuti vendere il triplo. Il numero di bambini tesserati per la Junior Darts Corporation è raddoppiato superando i tremila iscritti.

Oggi le freccette nelle scuole sono considerate una disciplina interessante.

Lo sponsor di Littler, Target Darts, prevede di vendere entro Natale più di 100mila bersagli per bambini con il marchio “Luke ‘The Nuke’ Littler”. Così viene definito Lule Littler: bomba atomica.

I giocatori di freccette – spiega Porter – «non nascono più nei pub». Ormai è una disciplina professionistica.

A differenza della maggior parte delle organizzazioni che gestiscono uno sport, la Pdc non è un’associazione tradizionale ma un’entità commerciale. È sotto il controllo dell’agenzia di marketing Matchroom Sport che a sua volta è presieduta a maggioranza dal promotore britannico Barry Hearn e da suo figlio Eddie Hearn. Questa struttura consente al Pdc di prendere “decisioni flessibili, indipendenti e rapide”, spiega Porter. A suo avviso, la promozione delle competizioni sportive è talvolta ostacolata dalla burocrazia delle associazioni e dagli interessi personali dei dirigenti.

Ovviamente in Coppa del Mondo la prima partita di Littler è stata collocata nella migliore fascia oraria di trasmissione possibile, in prima serata sabato prossimo.

Il Guardian ha scritto che Luke Littler incarna “lo spirito” delle freccette: grande abilità, leggerezza e cameratismo. E non prendersi troppo sul serio.

