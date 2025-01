Libero è l’unico giornale a dare ragione a Thiago Motta: la Juve ha perso per la stanchezza della Champions

Non sapevano come giustificare l’ennesima debacle del loro idolo (presentato come il messia) venuto a liberare il futbol dopo Allegri

Libero è l’unico giornale che scrive che la Juve ha perso per la stanchezza della Champions

A Libero è stata una brutta serata. E non solo perché il Napoli ha vinto e quindi si conferma avversario ostico per l’Inter che è la squadra di casa in redazione. Ma stavolta il Napoli ha battuto la Juventus di Thiago Motta allenatore santificato da quelle parti, presentato come il messia arrivato a liberare il futbol dopo i bui (secondo loro) anni di gestione Allegri. Non sapendo a cosa appigliarsi di fronte a una debacle che sta assumendo dimensioni imbarazzanti (diremmo maifrediane), a Libero non resta che dar ragione a Thiago Motta e scrivere che sì la Juve ha perso perché ha accusato le fatiche della Champions. Come se la squadra di Motta (e di Giuntoli) non si fosse fatta rimontare per la diciassettesima volta in stagione.

Ecco cosa scrive Libero:

Al Maradona si presenta una Juventus convinta di poter fare il colpaccio ma non ce n’è. Il Napoli in questo momento è una macchina da guerra. Se va sopra, amministra. Se va sotto, come in questo caso, ribalta: 2-1 e di nuovo più 6 sull’Inter (che conta due partite in meno). La Juventus pensa alla sfida come all’occasione perfetta per liberarsi della pareggite e accorciare i tempi della ricostruzione. L’atteggiamento è coraggioso e sorprende il Napoli, che forse pensava di incutere più timore, giocando in casa ed essendo distante in classifica. Poi, però, entrano in gioco le fatiche della Champions che la Juventus ha nei muscoli e nella mente, a differenza del Napoli, e il secondo tempo sarà a tinte azzurre, al contrario del primo fortemente bianconero. Il punto però è che la forbice tra le due squadre nel secondo tempo è molto più ampia rispetto a quella nel primo, e questo spiega il risultato diverso da un pareggio.

