L’ex Genoa Omeonga: «Sono stato picchiato dalla polizia italiana perché sono nero» – VIDEO

Si stava dirigendo in Israele, il paese però lo ha inserito nella blakc list. La polizia: “Denunciato per resistenza e lesioni. Nessuno l’avrebbe picchiato. Si è scusato ripetutamente”

Stephane Richi Omeonga, centrocampista belga di 28 anni, gioca in un club del massimo campionato israeliano ed è diventato protagonista di un’episodio di razzismo, secondo lui. Lo racconta sul suo account Instagram e anche un video in cui si vede un’agente di polizia trascinare via il giocatore. Lo spiega bene Repubblica.

Il centrocampista Omeonga accusa di razzismo la polizia italiana

Scrive Repubblica:

“C’è un video girato a bordo del volo BZ131 della Blue Bird Airways decollato da Bruxelles il giorno di Natale e diretto a Tel Aviv: ritrae un agente della Polaria di Fiumicino trascinare il centrocampista belga Stephane Omeonga giù dall’aereo. C’è la versione pubblica, che il calciatore, tesserato della squadra di Serie A israeliana Bnei Sakhnin, il 31 dicembre affida ai social: «Sono stato picchiato dalla polizia italiana perché sono nero», scrive Omeonga sulla sua pagina Instagram“.

L’affondo: «Lontano dalla vista dei testimoni — accusa — gli agenti mi hanno picchiato, uno di loro ha premuto il ginocchio contro la mia testa. Sono stato poi portato su una macchina, ammanettato come un criminale, fino all’aeroporto, dove mi hanno chiuso in una stanza grigia per diverse ore».

Stephane #Omeonga, centrocampista belga ex-Avellino, Genoa e Pescara, ha denunciato su Instagram di aver subito degli abusi da parte della polizia italiana, che lo ha costretto con la forza a scendere da un volo Roma-Tel Aviv senza alcuna spiegazione. 👇 pic.twitter.com/2prY439TnD — Pallonate in Faccia (@pallonatefaccia) January 1, 2025

La versione della polizia

La polizia però agli atti fornisce una spiegazione diversa:

“Il 25 dicembre gli agenti intervengono a bordo dell’aereo fermo per uno scalo sulla pista dell’aeroporto di Fiumicino (per far salire altri passeggeri), su richiesta del comandante e del responsabile della compagnia aerea. Al momento dell’intervento forse l’ex calciatore dell’Avellino (2016-17), del Genoa (2017-19) e del Pescara (2020-21) non sa ancora di essere stato inserito nella black list di Israele“.

E ancora:

“Omeonga stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Secondo gli agenti della Polaria il centrocampista si rifiutato per oltre 20 minuti di lasciare l’aereo, finché non è stato trascinato a terra per consentire al comandante di riprendere il viaggio verso Tel Aviv. Nessuno l’avrebbe picchiato. Anzi, una volta arrivati negli uffici di polizia, il calciatore «si è commosso e si scusato ripetutamente con noi per il comportamento che ha tenuto»”.

ilnapolista © riproduzione riservata