L’agente di Danilo: «Giuntoli prepara la sua uscita? Sì, anche quella di Thiago Motta»

Prima si scatena sui social, poi cancella. Qualche giorno fa aveva scritto: “La verità è solo una. L’allenatore non ha la cultura della squadra”

Tra la Juventus e Danilo è rottura. Lo testimoniano le parole dell’agente del brasiliano che su X da qualche giorno risponde in maniera sarcastica alle notizie sul suo assistito. L’ultimo post che ha poi cancellato riprende una notizia dalla Gazzetta secondo cui Giuntoli sta preparando l’uscita di Danilo. La sua risposta è piuttosto dura:

«Sì, sta anche preparando quella di Thiago Motta».

L’agente di Danilo contro Motta e Giuntoli

Sono diversi i repost su X negli ultimi giorni. La strategia dell’entourage del giocatore è visibilmente cambiata, è passato all’attacco nei confronti dell’allenatore. Ad esempio a un post che diceva “Thiago Motta di certo non è un fenomeno e Giuntoli sta deludendo”’ ha risposto “100%“. E ancora durissimo un paio di giorni fa: “La verità è solo una e gli juventini la conoscono. L’allenatore non ha la cultura della squadra“. Fino al commento di ieri a un account che dava la notizia di “Giuntoli al lavoro per l’uscita di Danilo“. Misorelli ha scritto in maniera sarcastica “Sì, sta anche preparando quella di Thiago Motta“. Tutti i post sono stati poi cancellati, ma il sentimento è chiarissimo.

L'agente di Danilo commenta così la notizia di #danilo in uscita dalla Juve

La Juventus alle corde: o risoluzione del contratto o rimane fino a fine stagione (TuttoJuve)

A Torino Danilo preoccupa l’ambiente bianconero. Il brasiliano è una bomba pronta ad esplodere e se fino ad adesso non è successo è solo per la sua professionalità. Il difensore ha messo alle strette il suo club. La Juventus non lo vuole più: o sarà risoluzione o rimane fino a giugno e poi andrà via a parametro zero. In ogni caso, la Juve non avrà quanto desiderato. Lo riporta TuttoJuve.

“O risolve oppure rimane fino a fine stagione. È questa la posizione di Danilo, capitano della Juventus e della Nazionale brasiliana. La situazione è semplice: o un reintegro – che può essere chiesto dopo pochi giorni – oppure un accordo per riuscire a salutare tutti.

Danilo non chiede la buonuscita, ma solamente quello che ha maturato fino a qui. Con Thiago Motta i rapporti non sono stati per nulla buoni. Anzi, i rapporti sono sempre stati tiepidi, fino al gelo di metà dicembre e la decisione di escluderlo anche dalla Supercoppa. Paradossalmente c’è ancora la possibilità che rimanga fino alla fine della stagione alla Juventus. Cosa che aumenta sempre di più la sua probabilità con il passare delle ore, perché senza un accordo sulla risoluzione in fretta ci sarà un irrigidimento di Danilo e conseguente richieste differenti rispetto a quelle fatte un paio di giorni fa”.

