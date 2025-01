Il Napoli pronto a un acquisto importante a gennaio, ma non è detto sia l’erede di Kvara (Tmw)

Marchetti: per Garnacho lo United vuole almeno 70 milioni, troppi. Il colpo degli azzurri potrebbe anche essere un centrocampista (Frattesi o Pellegrini).

Il giornalista Sky Luca Marchetti, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha spiegato quali potrebbero essere le mosse del Napoli per il mercato di gennaio; non è detto infatti, secondo il giornalista, che il club decida di investire subito una grossa cifra per il sostituto di Kvaratskhelia, prossimo ad approdare al Psg.

Il Napoli potrebbe fare un gran colpo, ma non è detto sia il sostituto di Kvara

Marchetti scrive:

Dopo la cessione di Kvara bisogna essere lucidi. I soldi ci sono ma non bisogna essere precipitosi. Garnacho piace a tutti, ma il Manchester United vuole almeno 70 milioni di euro. Tanti, troppi. E quindi bisogna trovare anche delle strade alternative. Ma come detto ci vuole lucidità. Le alternative ci sono, ma vanno trattate con pazienza. Tutti sanno che il Napoli ha disponibilità economica e che deve prendere un giocatore in quella zona di campo. Ma non è necessario spendere tutti i soldi ora. Ma il Napoli un acquisto lo farà, certamente (indipendentemente da Danilo) e non è detto che il colpo debba essere fatto necessariamente per l’erede di Kvara: potrebbe anche essere un centrocampista (Frattesi e Pellegrini, per esempio, di cui spesso si è parlato).

All’inizio della settimana, Napoli e Psg hanno concordato il trasferimento di Kvaratskhelia per circa 70 milioni di euro, esclusi i bonus. Secondo le nostre informazioni, l’ala sinistra si sottoporrà alle sue visite mediche questo venerdì e poi firmerà il suo contratto con il Psg. Sarà impegnato fino al 2029 con il club della capitale. Il georgiano, che ha salutato i suoi compagni del Napoli ieri, è atteso nelle prossime ore a Parigi. Dopo le visite mediche, formalizzerà il suo arrivo in seguito alla conferenza stampa di Luis Enrique, questo venerdì alle 13.

