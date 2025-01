Il Napoli è ancora interessato a Sudakov, ma la strada è in salita. Ismajli l’alternativa a Danilo (Tmw)

A centrocampo è testa a testa con la Lazio per Fazzini. Nelle prossime ore ci sarà lo scambio Scuffet-Caprile. Tutto fatto per il trasferimento di Folorunsho alla Fiorentina.

Il giornalista Niccolò Ceccarini analizza lo status del mercato del Napoli in vista dei primi colpi di gennaio.

Il mercato invernale del Napoli: difensore e centrocampista i ruoli più urgenti

Su Tuttomercatoweb scrive:

Il Napoli è una delle società più attive in questo avvio di mercato. Gli obiettivi nel corso della stagione sono diventati due: difensore e centrocampista. Per quanto riguarda il primo ruolo è chiaro che Danilo è in pole position, ma perché questa operazione possa concretizzarsi serve l’ok della Juventus. Il Napoli è fiducioso sul fatto che presto la situazione si sbloccherà ma non trascura altre ipotesi. Ed ecco che in Italia Ismajli potrebbe essere un’alternativa.

Per quanto riguarda l’altro possibile arrivo, Manna sta lavorando su più tavoli. Una pista molto calda è quella che porta a Fazzini. Se ci sarà l’offerta giusta il presidente Corsi l’accetterà. Al momento è un vero testa a testa con Lazio. La valutazione di Fazzini è intorno ai 15 milioni di euro. Un altro nome che piace è Sudakov dello Shakhtar Donetsk. La strada qui però è un po’ più in salita. Intanto nelle prossime ore si definirà anche lo scambio con il Cagliari tra Scuffet e Caprile, con il Cagliari che si garantirà un diritto di riscatto a 8 milioni. Tutto fatto per Folorunsho alla Fiorentina, in prestito con diritto che diventa obbligo a certe condizioni per una cifra finale di 8 milioni di euro. Da capire ancora il futuro di Spinazzola.

ilnapolista © riproduzione riservata