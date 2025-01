Il Bologna interessato a Biraghi, il Napoli pare essersi defilato (CorSport)

Il quotidiano non fa menzione dell’interesse del Napoli. Anzi scrive: “tutte le parti in causa stanno lavorando, Giovanni Sartori e Di Vaio, la Fiorentina e Mario Giuffredi”

Il Corriere dello Sport non menziona il Napoli quando si parla di Biraghi. Anzi, pare che il Bologna si stia impegnano alacremente con la Fiorentina per portare l’ex capitano Viola dal suo ex allenatore, Italiano.

Biraghi al Bologna è un’operazione sulla quale tutte le parti in causa stanno lavorando

Scrive il Corriere dello Sport:

Cristiano Biraghi al Bologna è un’operazione sulla quale tutte le parti in causa stanno lavorando, e per parti in causa intendiamo gli uomini dell’area tecnica rossoblù Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, la Fiorentina e Mario Giuffredi, l’agente dell’esterno ed ex capitano viola.

Quante probabilità ci sono che alla fine della fiera possa saltare fuori la fumata bianca? Tante e poche. Tante se Charalampos Lykogiannis accetterà la proposta di uno dei club a lui interessati e almeno a oggi fortemente decisi a fargli sottoscrivere un contratto di un anno e mezzo, mentre quello che l’esterno greco ha con il Bologna scadrà nel prossimo giugno. E se poi Bologna e Fiorentina troveranno un’intesa, e ciò sarebbe tutto da verificare tenendo presente che lo stesso Biraghi ha con la Viola un contratto fino al giugno 2026 e al tempo stesso che Sartori non ha grande voglia di pagare (o quanto meno vuole sborsare poco) un calciatore che ha 32 anni.

Secondo quanto riporta Tuttosport, lo scambio Spinazzola-Biraghi tra Napoli e Firenze incontra dei problemi. L’esterno del Napoli infatti vorrebbe un progetto che lo metta al centro. A Firenze farebbe la riserva da titolare, per questo motivo il Torino potrebbe sfruttare questa titubanza. Vanoli potrebbe garantire al nazionale azzurro il posto da titolare.

Gosens, adesso, può diventare un… alleato del Toro nella corsa a Leonardo Spinazzola, 31 anni, esterno sinistro del Napoli, elemento che Conte impiega poco o niente (appena 269’ giocati in campionato) e non ha difficoltà a far partire visto che l’ex azzurro è scontento (e non poco). Tra Napoli e Fiorentina c’è l’idea di uno scambio: Biraghi (che Palladino ha messo ai margini dopo l’arrivo di Gosens) per Spinazzola. E qui ci sono tre sì: Napoli, Fiorentina e Biraghi. Spinazzola, però, ha preso tempo e non sembra convinto nell’accettare. Il motivo è semplice: la Fiorentina lo prenderebbe come riserva di Gosens, mentre lui vuole giocare perché non ha perso la speranza di riprendersi la Nazionale che aveva lasciato durante gli Europei vinti con Roberto Mancini per un grave infortunio che lo aveva tenuto fuori dai campi per un anno.

Una possibilità che il giocatore sta prendendo in serie considerazione. Con De Laurentiis non è mai facile trattare. Di sicuro, considerata l’insoddisfazione del giocatore, il produttore cinematografico non può chiedere più di tanto: con un paio di milioni la trattativa può decollare. La conclusione: in settimana la Fiorentina aspetta la risposta di Spinazzola. E se sarà negativa, il Toro cercherà di muovere altri passi in avanti.

