Guardiola e il suo modo di elogiare i giocatori: “abbraccio da orso intorno al collo, urla e colpi al petto” – VIDEO

È successo dopo Brentford-City 2-2. Guardiola era in vantaggio di due gol a otto minuti dalla fine. In conferenza: «Con Ortega parlavamo di quanto bene ha giocato»

Il Manchester City sembrava guarito dopo tre vittorie consecutive. Ieri sera, invece, contro il Brentford è caduto nuovamente nei soliti errori e a otto minuti dalla fine ha subito la rimonta. Da 2-0 a 2-2. A fine partita Guardiola si è lanciato contro il suo portiere, Ortega, e poi contro Gvardiol. Nel post partita poi ha spiegato si trattava del suo modo di elogiare la prestazione dei due. Se poi Guardiola sia veramente soddisfatto dei suoi, resta un mistero. A raccontare l’accaduto è il Telegraph.

Guardiola: «Con Ortega parlavamo di quanto bene ha giocato»

Scrive il Telegraph:

“L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha scatenato una straordinaria invettiva post-partita contro Stefan Ortega dopo il drammatico pareggio per 2-2 della sua squadra a Brentford, urlando in faccia al portiere mentre sembrava anche abbracciarlo e lodarlo. Il City era in vantaggio di due gol a otto minuti dalla fine, ma ha subito due gol nei momenti finali. Entrando in campo a partita finita, Guardiola si è lanciato in uno scambio appassionato con Ortega. Afferrando la maglia del portiere con entrambe le mani e poi stringendolo in un abbraccio da orso intorno al collo, l’allenatore del City è sembrato urlare al suo giocatore prima di colpirlo al petto“.

🚨🔵 Guardiola and Ortega after Man City’s 2-2 draw against Brentford. (@OptusSport) pic.twitter.com/kJbzsi2jzd — EuroFoot (@eurofootcom) January 14, 2025

Nella sua conferenza stampa post-partita ha poi parlato di questi scambi con Ortega e Gvardiol: «Parlavamo di quanto bene ha giocato. Ha giocato una partita incredibile. Anche con Gvardiol, stavamo parlando di un’azione, la stessa con Ortega. Quanto bene ha giocato, le sue azioni con la palla, quanto bene ha passato la palla a Erling, quanto sono felice e soddisfatto, soprattutto con questi due giocatori per quello che hanno fatto».

Guardiola non è nuovo a queste scenette. Già l’anno scorso “ha discusso animatamente in campo con Jack Grealish dopo una partita contro l’Arsenal. Guardiola in seguito ha scherzato sul fatto di averlo fatto per giocare con le telecamere, per il suo “ego”“.

ilnapolista © riproduzione riservata