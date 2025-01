Frattesi vuole la Roma, l’Inter non vuole assecondarlo: si rischia il muro contro il muro (Gazzetta)

Ad Appiano Gentile sono pronti a dettare rigide condizioni. A Trigoria lavorano a fari spenti, l’agitarsi dell’agente Riso non ha fatto felice l’Inter

La Gazzetta parla del rischi “muro contro muro” tra l’Inter e Frattesi. Il giocatore non ha chiesto ufficialmente la cessione, ma il suo agente continua ad agitarsi per portarlo a Roma e lavora a fari spenti con Ghisolfi, ds del club capitolino. L’Inter però è pronta a mostrare i muscoli.

Tra Frattesi e l’Inter si rischia il muro contro muro

Scrive la Gazzetta:

“Davide Frattesi è l’interista con il mal di pancia perché ancora periferico nell’ecosistema di Inzaghi, il centrocampista nato nella Città eterna che brama per tornare a casa nell’anno del Giubileo. Chi lo ha accolto in nerazzurro, pagando 33 milioni un anno e mezzo fa, non ha però la minima voglia di assecondare la smania, anzi è pronto a dettare rigide condizioni“.

Il prezzo fissato dall’Inter per la Roma è di 45 milioni. “Il club giallorosso, che lo aveva lasciato partire via da ragazzo senza pensarci poi troppo, confida nell’antica arte della trattativa, anche se non si vedono margini neanche per iniziarla. E poi vallo a spiegare a Simone Inzaghi: ha rigide gerarchie in mezzo — il poco utilizzo è il motivo dello strappo —, ma vorrebbe tenerlo comunque a bottega. Insomma, ci sono tutte le condizioni per il classico e imprevedibile muro contro muro“.

“A Trigoria lavorano a fari spenti per l’offerta ufficiale che ancora manca: il ds Florent Ghisolfi fa sponda con l’agente Giuseppe Riso, il cui agitarsi per portare via Frattesi subito non ha certo fatto felice l’Inter”.

