Folorunsho a un passo dalla Fiorentina: prestito di sei mesi con obbligo di riscatto a 8-9 milioni (Tmw)

Michael Folorunsho diventerà presto, con ogni probabilità, un nuovo giocatore della Fiorentina. Arriverà dal Napoli in prestito con diritto di riscatto per sostituire Edoardo Bove, che non potrà giocare più in Italia.

Folorunsho a un passo dalla Fiorentina: le cifre dell’affare

Tuttomercatoweb informa sui dettagli della trattativa:

Il classe ’98 è il giocatore scelto dalla società viola, con la squadra azzurra – prossima avversaria in campionato dei viola di Palladino – l’intesa economica e sulla formula è ad un passo: prestito fino a giugno con obbligo di riscatto fissato tra gli 8 e 9 milioni di euro. Per il centrocampista pronto un contratto di quattro anni. Folorunsho fino a questo momento col Napoli (con cui ha un contratto fino al 2029) ha collezionato poco più di 100 minuti suddivisi in sette presenze.

Il Napoli si sta muovendo sul mercato e lo sta facendo in tempi non sospetti, anticipandosi molto rispetto alle solite lungaggini. Conte ha chiarito di voler mantenere il numero di calciatori attuali (21) al netto dei possibili ricambi: uscirà uno, entrerà uno e via discorrendo. Il prescelto in difesa sembra essere Marin (con Danilo in arrivo? Non è stato convocato dalla Juventus per la Supercoppa ndr) e a centrocampo Folorunsho, che potrebbe essere sostituito con un centrocampista di maggiore qualità. Ne parla oggi Gianluca Di Marzio sul suo portale omonimo.

Oltre alla Lazio anche il Napoli ha chiesto informazioni per Fazzini. Il mercato di gennaio si avvicina e per Fazzini si prospetta un mese ricco di emozioni. Il centrocampista dell’Empoli è seguito dalla Lazio che però non è l’unica squadra interessata al suo cartellino.

I biancocelesti stanno infatti ancora discutendo sulla formula con il club azzurro e nel frattempo anche il Napoli ha fatto un sondaggio per il classe 2003. Il Napoli è infatti alla ricerca di un centrocampista che possa andare a sostituire Folorunsho, cercato dalla Fiorentina. Empoli e Napoli sono da anni in ottimi rapporti, un filo diretto che ha portato alla chiusura di tante operazioni di mercato. Per il momento la Lazio resta in vantaggio ma il Napoli vuole farsi trovare pronto, da qui il sondaggio”.

