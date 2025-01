Federico Chiesa è un obiettivo sensibile del mercato del Napoli (Tuttosport)

L’esterno ex Juve è sempre più vicino a lasciare Liverpool già in questa sessione di mercato. Su di lui c’è anche l’Atalanta

Federico Chiesa, si sa, non trova spazio a Liverpool. Potrebbe già lasciare la Premier League in questa sessione di mercato. Su di lui c’è il Napoli, secondo quanto scrive Tuttosport. Ma non solo, anche l’Atalanta è interessata a Chiesa. È un testa a testa fra i due club.

Chiesa obiettivo del Napoli già per gennaio

Scrive Tuttosport:

Ma non si tratta dell’unico pezzo di vecchia Juve nei radar azzurri: anche Federico Chiesa è un obiettivo sensibile del mercato napoletano, in un testa a testa con l’Atalanta per arrivare all’esterno offensivo, sempre più vicino a lasciare Liverpool già in questa sessione di mercato.

Ha dato disponibilità al Napoli, primi contatti tra il club e l’agente Ramadani (Sportmediaset)

La suggestione di Federico Chiesa come nuovo giocatore del Napoli potrebbe trasformarsi in realtà. L’esterno ex Juventus avrebbe dato disponibilità al trasferimento per trovare maggiore minutaggio rispetto al Liverpool, dove milita attualmente. Sportmediaset:

Nei prossimi giorni Fali Ramadani, agente del calciatore, avrà un incontro con la dirigenza dei Reds per fare il punto, ma sembra già chiaro che l’idea del club sia quella di dare più minuti al giocatore; per questo avevano aperto alla cessione in prestito. Una situazione di cui potrebbe approfittare il Napoli, che è molto interessato al giocatore come dimostra il fatto che un primo contatto esplorativo tra il club azzurro e l’agente del giocatore è già andato in scena nei giorni scorsi. Antonio Conte avrebbe già dato il proprio benestare e da parte del giocatore ci sarebbe la disponibilità a trasferirsi al Maradona per aiutare la squadra a centrare gli obiettivi stagionali, l’operazione potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito, ma dai primi colloqui tra le parti è emerso un problema legato all’ingaggio. Missione difficile ma non impossibile, anche perché la voglia di rilancio di Chiesa potrebbe facilitare la trattativa.

