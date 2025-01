Eriksson è morto con 10 milioni di euro di debiti, era stato truffato dal suo consulente finanziario

Per lo più con l’agenzia delle entrate inglese. Nel 2010 fece causa al suo commercialista, Samir Khan: “E’ l’unica persona che che sono arrivato ad odiare”

Sven-Goran Eriksson è morto con un debito di più 8 milioni di sterline (oltre dieci milioni di euro), principalmente con l’HM Revenue and Customs, il corrispettivo britannico della nostra Agenzia delle entrate. Da informazioni ottenute dall’Agenzia delle entrate svedese, l’ex ct dell’Inghilterra morto di cancro al pancreas a 76 anni, doveva 118 milioni di corone svedesi (8,64 milioni di sterline), di cui quasi 100 milioni di corone (7,25 milioni di sterline) all’Hmrc, scrive il Telegraph.

Eriksson è stato vittima nell’ultima parte della carriera di una frode da 10 milioni di sterline, che a suo dire lo portò sull’orlo della bancarotta. Dai documenti citati si sarebbe anche appreso che il suo funerale, svoltosi a settembre nella chiesa di Fryksande a Torsby, è costato 48.000 sterline, la lapide 2.200 sterline. Pochi giorni fa la lussuosa villa in cui ha trascorso gli ultimi anni di vita è stata messa in vendita al prezzo “d’occasione” di 1,8 milioni di sterline.

Nel 2013, Eriksson espresse al Telegraph il suo rammarico per aver affidato la gestione delle sue finanze a Samir Khan, a cui poi aveva fatto causa. “Non ho mai odiato nessuno nella mia vita – disse – Non credo di avere molti nemici, ma odio Samir Khan perché non puoi trattare le persone come ha fatto lui. Probabilmente è l’unica persona sulla Terra che odio. Mi sento deluso e arrabbiato perché mi sono fidato di quest’uomo per molti, molti anni. Gli ho dato troppa libertà”.

Khan conobbe Eriksson nel 2004 e nel 2007 prese in mano i suoi affari. Nel 2009 Eriksson cominciò a sospettare qualcosa e chiese a Deloitte di effettuare dei controlli su Khan, cosa che portò alla fine del loro rapporto professionale un anno dopo. Nel maggio 2010, gli avvocati di Eriksson ottennero dall’Alta Corte un ordine di congelamento mondiale contro Khan e lo svedese avviò formalmente un procedimento legale.

Il denaro andò perduto perso in una serie di investimenti negligenti, tra cui uno sviluppo residenziale e di 92 appartamenti a Southsea, nell’Hampshire, e un progetto di sviluppo di due lotti di terreno presso il Royal Westmoreland Golf Club alle Barbados. Ma secondo i documenti del tribunale, il denaro era stato utilizzato per finanziare una proprietà per Khan e la sua famiglia alle Barbados, per i lavori di costruzione della casa di famiglia di Khan e “per altri profitti”. Khan alla fine dichiarò bancarotta.

