È fatta per Rafa Marin al Villarreal: il via libera dopo l’arrivo di Danilo (Di Marzio)

Il calciatore ha deciso di tornare in Spagna, l'operazione con in Napoli è definita, ora si attende soltanto l'arrivo di Danilo per la partenza

Rafa Marin è pronto a lasciare il Napoli e tornare in Spagna: è fatta per il passaggio dell'ex Real Madrid al Villarreal. La conferma arriva dall'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio che su X scrive "E' fatta per Rafa Marin al Villarreal: il via libera dopo l'arrivo di Danilo".

“E’ fatta per Rafa Marin al Villarreal: il via libera dopo l’arrivo di Danilo”.

Rafa Marin ha scelto di tornare nel campionato spagnolo e accettare la corte del Villarreal, nonostante il Como fosse interessato. L'operazione con in Napoli è definita, ora si attende soltanto l'arrivo di Danilo per la partenza.

Del resto in questa sua prima stagione in azzurro il calciatore non aveva trovato molto spazio in azzurro. Nessuna presenza per lui in Serie A. Il classe 2002 ha collezionato due gettoni in Coppa Italia, giocando 180 minuti contro Palermo e Lazio. Ora, però, l’opportunità di giocare con maggiore continuità

“L’operazione con in Napoli è definita, ora si attende soltanto l’arrivo di Danilo per la partenza”.

