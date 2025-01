Con Spinazzola ala e Juan Jesus titolare si può vincere ogni tanto, ma per lottare per lo scudetto serve uno sforzo. Ne vale la pena

Conte si aspetta un segnale da De Laurentiis: per lo scudetto serve uno sforzo economico (Gazzetta)

La Gazzetta commenta la vittoria del Napoli per 3-0 in casa della Fiorentina e il primo posto in classifica (in attesa dei recuperi di Atalanta e Inter).

Scrive la Gazza con G. B. Olivero:

Il Napoli comanda la classifica alla fine del girone d’andata anche se è giusto ricordare che l’Inter, con due incontri da recuperare, potrebbe avere due punti in più e l’Atalanta, con una gara in meno, è potenzialmente alla stessa altezza. Ma Conte è lassù e tutti sanno quanto sia difficile contendergli uno scudetto.

Il Napoli di Conte non incanta gli esteti ma ad ogni giornata acquisisce consapevolezza

Attenti al Napoli: non sempre incanta gli esteti, ma ad ogni giornata la squadra acquisisce conoscenze e consapevolezza. Non è la più forte, ma si è messa in testa di poterlo diventare. Inzaghi e Gasperini hanno rose più attrezzate, ma anche ieri a Firenze il Napoli ha confermato di trovare quasi sempre la chiave per risolvere le partite. Senza Politano e Kvaratskhelia, Conte ha inserito Spinazzola nel tridente e ha conquistato campo progressivamente, aiutato anche dalla scellerata decisione di Palladino di tornare alla difesa a tre, abiurando la quale la Fiorentina aveva cambiato marcia a fine settembre.

Quattro tiri e tre gol, si può dire che il Napoli sia stato cinico ma anche questo dato deve far preoccupare Inter e Atalanta. Finora Conte aveva avuto qualche problema quasi solo negli scontri diretti, ma le sconfitte con Atalanta e Lazio non hanno lasciato tracce significative nel gruppo azzurro. Anzi, qualcosa hanno lasciato: insegnamenti preziosi che i giocatori hanno saputo metabolizzare. Adesso Conte si aspetta un segnale dalla società: con Spinazzola ala e Juan Jesus titolare si può vincere ogni tanto, ma per lottare per lo scudetto serve uno sforzo. Sembra proprio che ne valga la pena.

ilnapolista © riproduzione riservata