Conte come Totò col megafono: “vota Antonio” (Damascelli)

Sul Giornale. Come nel film “Gli onorevoli”. Mercato invernale, mai viste tante trattative. Il Titanic della serie A prosegue la sua navigazione

Tony Damascelli sulle pagine del Giornale fa il punto sul campionato di Serie A e decreta che la lotta per il titolo è ristretta a Napoli e Inter.

“Lassù comandano in due, il resto è compagnia che fa rumore ma non sostanza vera che possa far prevedere colpi di scena finali”.

Quella che resta apertissima è la corsa ai posti Champions, ma sempre dietro alla capolista

“Dunque i giochi sono apertissimi alle spalle della capolista che cresce con il passare del tempo e ha in Conte il suo principe al punto che lo stesso salentino ha usato il megafono, come il nobile De Curtis Totò nel film Gli Onorevoli, per incitare con un Forza Napoli i tifosi radunati a Capodichino, tutti pronti a urlare “Vota Antonio!”.

Intanto il campionato si gioca anche col mercato e nella finestra di gennaio, a casa Damascelli, si rincorrono affari su affari.

“Mai viste tante trattative di mercato invernale come in questa edizione, la ricerca ingorda di qualunque tipo di calciatore conferma il ruolo prevalente dei procuratori che suggeriscono, anzi impongono, i loro assistiti, spesso conosciuti al popolo dei tifosi ma che garantiscono commissioni sguaiate. Il Titanic della Serie A prosegue la sua navigazione, chi dovrebbe controllare conti e affari è distratto o complice omertoso”.

