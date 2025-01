Cassano: «Garnacho? Meglio dare 45 milioni più Raspadori per Lookman»

«Garnacho è giovane e forte ma non gioca titolare con il Manchester United che è sestultimo in classifica. A Napoli potrebbe avere difficoltà in una piazza complicata con grandi pressioni»

Nella puntata del 20 gennaio di Viva el Futbol, trasmissione in onda su Twitch, Daniele Adani ha introdotto così il discorso sul possibile sostituto di Kvaratskhelia al Napoli: «Il livello assoluto è Rodrygo inarrivabile, poi metto Lookman. Ma quelli sono i pezzi da novanta».

Antonio Cassano,lo ha interrotto: «Garnacho è giovane e forte ma non gioca titolare con il Manchester United che è sestultimo in classifica. A Napoli potrebbe avere difficoltà in una piazza complicata con grandi pressioni e un allenatore che ti trita i co…oni.

Io prendo 75 milioni per Kvara? Vado dall’Atalanta, gli do 45-50 più Raspadori e mi prendo ora Lookman perché fa gol, assist e lavora per la squadra. Se devo scegliere tra lui e Garnacho, tutta la vita Lookman che ha 28 anni e che stava andando al Psg in estate. Ora, però, il Psg ha preso Kvaratskhelia. Per me con Raspadori all’Atalanta sono tutti felici perché lui è un ragazzo serio e loro farebbero un’altra plusvalenza».

Leggi anche: Politano da circoletto rosso: eroico nel sacrificio

ilnapolista © riproduzione riservata