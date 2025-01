Buongiorno si è allenato nei tre giorni di riposo, verso la convocazione contro la Roma (Corsport)

Tra gli obiettivi, come rivelato da Conte, c’è quello di aumentare la massa muscolare dopo lo stop forzato dell’ultimo periodo.

Buongiorno si è allenato nei tre giorni di riposo, verso la convocazione contro la Roma

Si torna in campo oggi dopo i tre giorni di riposo concessi da Conte. Non si è mai fermato, a differenza dei compagni, Alessandro Buongiorno. Ha continuato a lavorare tra sabato e ieri seguendo una tabella di recupero personalizzata. Il rientro si avvicina, il centrale del Napoli punta a figurare nell’elenco dei convocati per la sfida dell’Olimpico a distanza di un mese e mezzo dall’infortunio, la frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari che lo ha costretto a saltare le ultime sei partite.

Buongiorno già la scorsa settimana era tornato ad allenarsi in gruppo e oggi riprenderà a correre con i compagni.

Tra gli obiettivi, come rivelato da Conte, c’è quello di aumentare la massa muscolare dopo lo stop forzato dell’ultimo periodo.

Buongiorno si è fatto male con in un banale scontro di gioco con un compagno (Repubblica)

Repubblica Napoli, con Marco Azzi, scrive che Buongiorno si è fatto male in uno scontro di gioco con un compagno e starà fuori quaranta giorni.

Circa 40 giorni di stop, salvo complicazioni. Il Napoli sarà costretto a fare a meno nella migliore delle ipotesi per quattro o cinque partite di Alessandro Buongiorno: finito ko nel corso della seduta di inizio settimana che si è svolta ieri mattina al centro sportivo di Castel Volturno. Una caduta rovinosa, dopo un normale e banale contrasto di gioco con un compagno di squadra. Le conseguenze sono state tuttavia abbastanza serie, come si evince dal comunicato ufficiale diffuso a metà del pomeriggio dal club azzurro. «Il giocatore s’è infortunato in allenamento e si è procurato – come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. La sua riabilitazione comincerà subito». Ma è il riposo assoluto in questi casi la terapia migliore e il difensore della Nazionale dovrà di conseguenza rassegnarsi a restare fermo ai box per un mesetto, prima di intraprendere il suo percorso di recupero.

Buongiorno starà fuori 40 giorni, salterà 5 partite (Atalanta compresa): tornerà contro la Juventus (il Napolista)

È grave l’infortunio di Buongiorno calciatore fondamentale del Napoli. Il club ha diramato il comunicato ufficiale:

“Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito ad una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione”

Depurato dei formalismi, Buongiorno starà fuori quaranta giorni. Salterà cinque partite: Genoa, Venezia, Fiorentina, Verona e Atalanta. Rientrerà il 26 gennaio nella partita Napoli-Juventus.

L’infortunio è serio: si è fratturato le vertebre. È una zona delicata, non si può in alcun modo forzarne il rientro.

