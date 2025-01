Briatore: «L’operazione Hamilton in Ferrari non ha senso, sarà strano vederlo in rosso»

Alla Bild. «Io non avrei ingaggiato Lewis. La Ferrari aveva due piloti di punta in Charles Leclerc e Carlos Sainz. Non capisco perché questo duo è stato fatto a pezzi»

Flavio Briatore ha messo in dubbio la decisione della Ferrari di ingaggiare Lewis Hamilton. Il controverso consigliere esecutivo Alpine di 74 anni ed ex direttore del team Renault, non è proprio soddisfatto del approdo dell’inglese a Maranello. «Sarà strano vedere Lewis in una Ferrari. Ovviamente rispetto tali decisioni, ma mi chiedo anche se abbiano senso», ha detto Briatore alla rivista tedesca Sport Bild.

Briatore: «La Ferrari aveva due piloti di punta»

«La Ferrari aveva due piloti di punta in Charles Leclerc e Carlos Sainz. Non capisco perché questo grande duo sia stato fatto a pezzi. Non è compito mio esprimere giudizi, ma se fossi stato in una posizione di responsabilità alla Ferrari, non avrei ingaggiato Lewis».

Briatore era andato via dalla F1 dopo lo scandalo “Crashgate”, nel 2009, quando Nelson Piquet Jr, allora pilota della Renault, si è schiantato deliberatamente nel Gran Premio di Singapore su istruzioni del suo team, aiutando il suo compagno di squadra Fernando Alonso. La Fia lo ha squalificato a tempo indeterminato dopo che è stato dichiarato colpevole, nel 2010 l’Alta corte francese ha annullato la sua squalifica a vita, sebbene non lo abbia scagionato da ogni illecito.

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, dopo il pranzo di Natale organizzato dalla Scuderia di Maranello, ha incontrato diversi rappresentanti dei media tra cui Mara Sangiorgio di Sky Sport e Anna Capella di Sportmediaset. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni relative alla stagione 2024.

A Sportmediaset ha detto: «Non sono per nulla preoccupato da Charles e Lewis. Hanno un livello altissimo entrambi, sono veloci, hanno esperienza e molto rispetto reciproco. E il confronto fra i due migliorerà le performance, non dobbiamo evitarlo».

Poi su Leclerc e Hamilton:

«Charles è ancora giovane e in questa stagione ha fatto un passo avanti in termini di maturità e gestione gara. Un bel salto rispetto allo scorso anno soprattutto nella gestione delle difficoltà nel corso della stagione. Perché non è sempre Monza o Monaco nel corso di un campionato così lungo. Ci sono momenti buoni ma anche bassi e devi sapere affrontare la parte difficile di stagione e reagire. E penso che lui abbia fatto ottimi progressi da questo punto di vista».

