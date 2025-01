Balde: «Cosa penso del gioco di Gasperini? Non lo conosco, chi è?»

Il difensore del Barcellona alla vigilia della sfida contro l’Atalanta in Champions League è stato protagonista di un simpatico siparietto, ignorando chi fosse Gasperini

Piccola gag non voluta per il difensore del Barcellona Alejandro Balde che ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Atalanta in Champions League.

Il calciatore ha ricevuto una domanda piuttosto semplice e scontata che ha però avuto un esito del tutto inaspettato.

Cosa pensi del gioco di Gasperini?

«Non ne ho idea…» è stata l’insolita risposta del difensore che si è poi girato verso chi era seduto al suo fianco chiedendo chi fosse Gasperini. Continuando a non capire, Balde ha poi continuato: «Non ho capito di quale giocatore stessimo parlando. Quale giocatore intendevi?». Il terzino del Barcellona poi si è infine arreso e ha chiesto «Chi è?», scatenando le risate della sala stampa.

Alejandro #Balde, difensore del #Barcellona in conferenza stampa prima della sfida contro l’#Atalanta: “Gasperini? Chi è?” pic.twitter.com/tdTjDHIZoc — Alessandro Giovanni Pagliarini (@APaglia7) January 28, 2025

Dopo che gli era stato spiegato che Gasperini è l’allenatore dell’Atalanta il calciatore non si è scomposto e non ha modificato di molto la sua risposta: «Sinceramente non lo conosco. Non so davvero cosa dire. Non lo conosco».

