Amorim ha preso bene la sconfitta contro il Brighton: ha spaccato una tv negli spogliatoi

Il tecnico dello United Ruben Amorim ha preso bene la sconfitta 3-1 contro il Brighton. Talmente bene, che ha deciso di spaccare una delle tv che si trovava nello spogliatoio dei Red Devils.

Amorim ha spaccato una tv negli spogliatoi dopo la sconfitta dello United col Brighton

Il Guardian spiega:

Ruben Amorim ha spaccato una tv nello spogliatoio dell’Old Trafford dopo un furioso sproloquio alla sua squadra. Settima sconfitta in 15 partite per Amorim, che ha sostituito Erik ten Hag a novembre. Ha etichettato la sua squadra come il peggior United della storia. Ha danneggiato con rabbia la televisione che viene utilizzata per le tattiche pre-partita e ora bisogna ripararla prima di domani, quando ci sarà il match di Europa League. Il tecnico sembrava particolarmente infastidito dall’atteggiamento dei suoi giocatori nella partita contro il Brighton, soprattutto dopo l’errore di Onana che ha aperto la strada per un gol avversario.

The Athletic:

Anche con una sconfitta contro il Tottenham, lo United ha però giocato bene; non brillantemente, ma l’analisi di Amorim era giusta. I primi due gol dei Red Devils sono derivati dal un tipo di pressing che spesso, negli ultimi tempi, sembrava estraneo a questa squadra. Due cose hanno deluso: gli errori individuali, su cui il Tottenham ha segnato i 4 gol; e quelli del portiere Bayindir.

Amorim ha ribadito come vuole che i suoi calciatori reagiscano ai momenti di difficoltà: «Quando subisci un gol, devi avere un lungo possesso palla, tranquillizzarti, e rimanere nel match». Durante le ultime partite di Erik ten Hag, lo United sembrava rassegnato a usare il caos per cercare di salvarsi. Sotto Amorim, l’obiettivo è superarlo. Ci vorrà del tempo. Anche in mezzo a un pasticcio di gioco, stanno cercando di riordinare le idee.

