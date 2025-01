A 18 anni paga la sua clausola da 6 milioni di euro e se ne va al Manchester City

Sul New York Times. Bah appena sei mesi fa giocava in Sierra Leone. Il Valladolid ovviamente se l’è presa col City

Ha 18 anni, Juma Bah. E in sei mesi appena è passato dal calcio della Sierra Leone, dove è nato, a pagare più o meno di tasca propria la sua clausola rescissoria da 6 milioni di euro per rescindere unilateralmente il suo contratto con il Real Valladolid, per andarsene al Manchester City. Ora è in prestito al Lens, che ha appena ceduto un difensore centrale come lui, ma di 20 anni, al City per 40 milioni di euro.

E’ una storia che spiega molto bene come funziona il calciomercato di oggi. Il club spagnolo avrebbe voluto guadagnare molto di più dalla sua cessione, ma Bah avrebbe prima dovuto firmare un rinnovo. Invece ha “investito” sul suo futuro: eccovi i 6 milioni di euro e ciao ciao.

Ovviamente il Valladolid ha accusato il City di “aver consigliato” Bah di “violare il suo contratto” con loro.

Bah, fino all’estate scorsa giocava a livello di club nella Sierra Leone. Aiutava il padre con il suo lavoro in una panetteria, svegliandosi alle 4 del mattino per raccogliere legna da ardere. E’ stato pescato lì dal Valladolid ad agosto, dall’AIK Freetong con un prestito di 12 mesi, e un’opzione di acquisto per 150.000 euro. Il suo stipendio era di circa 2.000 euro al mese, in linea con gli altri nel settore giovanile. A settembre, il Valladolid aveva già deciso di rendere permanente il trasferimento di Bah. Il club gli ha offerto un nuovo contratto, che non è entrato in vigore prima di gennaio.

E’ alto un metro e 95, è dominante nel gioco aereo, scrive il New York Times che ha raccontato questa storia. Possiede anche un sorprendente cambio di ritmo per un difensore. È a suo agio nel seguire le ali sulla fascia. Insomma è forte, promettente.

Il 1 gennaio, il Valladolid ha esercitato la sua opzione per acquistare Bah, e il piano prevedeva che sia il suo stipendio che il valore della clausola rescissoria aumentassero. Come giovanili, la sua clausola rescissoria era fissata a 6 milioni di euro, ma in prima squadra sarebbe salita a 30 milioni di euro. Non avendo firmato il contratto la clausola è rimasta bassa.

Su richiesta del giocatore il Valladolid ha iniziato a negoziare con la squadra turca del Fenerbahce e con alcuni club in Italia. Il Fenerbahce era disposto a pagare 8,5 milioni di euro. Il Valladolid non ha accettato. Poi è entrato in gioco il City. Bah ha anticipato tutti, o almeno così pare: ha rescisso pagando in qualche modo la clausola, è andato al campo di allenamento, ha preso gli scarpini e se n’è andato.

Il Valladolid sta consultando il proprio team legale prima di decidere cosa fare, in merito alla risoluzione del contratto di Bah e al successivo trasferimento al City. Anche l’agente di Bah ha scritto su X che avrebbe preso in considerazione l’idea di intraprendere un’azione legale contro il Valladolid.

