Conte avvisa De Laurentiis: «Se andiamo in Europa la rosa va migliorata, il presidente lo deve sapere»

In conferenza: «Al di là del risultato e della classifica mi piace vedere i ragazzi che stanno crescendo a livello di squadra. Oggi un grande Milinkovic ha lasciato la partita sull’1-0»

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in trasferta contro il Torino

La conferenza di Conte

«Oggi rispetto alla partita con la Roma abbiamo avuto più cinismo, anche perché abbiamo lavorato tanto. Io ho un gruppo di ragazzi che recepisce molto quando gli chiedo su cosa possiamo migliorare. Al di là del risultato e della classifica mi piace vedere i ragazzi che stanno crescendo a livello di squadra. Oggi un grande Milinkovic ha lasciato la partita sull’1-0. Temevo tanto questa partita, anche Buongiorno aveva parlato dell’ambiente e della passione che c’è. Avevo messo in guardia i ragazzi e c’è stata una risposta matura di ragazzi che hanno voglia di fare e continuare a migliorare».

McTominay è la sintesi dell’identità del suo Napoli?

«Quello che mi piace sono squadre che dimostrano di essere squadre. Noi stiamo lavorando per diventare una squadra tosta sotto tutti i punti di vista. Noi giochiamo a calcio, non lo vedo solo io: tanti si rifugiano nel risultato ma noi creiamo e sviluppiamo, solo un grande portiere ci ha tolto ulteriore tranquillità. Continuiamo a lavorare e a vedere la crescita dei ragazzi, sono orgoglioso perchè facciamo step in avanti e non dobbiamo tornare indietro. McTominay è un ragazzo che nello United non era protagonista, lo conoscevo bene e siamo stati bravi e anche un po’ fortunati perché il ragazzo ha accettato di venire dove non si giocava in Europa, magari poteva vedere Napoli come un declassamento e invece lui, come altri, sono venuti per esser protagonisti e sono convinto che il tempo darà ragione a tutti»

Il turno infrasettimanale darà più spazio a tutti

«Sicuramente perché l’unica mai difficoltà, ma tra virgolette, è non poter dare spazio a tutti. Quando vedi ragazzi che sono dei soldati, pensi che meriterebbero di più a livello di spazi, ma noi senza coppe non abbiamo tanto spazio. Non snobberemo la Coppa Italia».

È un Napoli da scudetto?

«Oggi era la 14esima partita che giocavamo, sicuramente vedendo le altre squadre come si sono attrezzate e le loro rose, anche noi se l’anno prossimo andremo in Europa, la rosa la dobbiamo rinforza, lo deve sapere il presidente. Oggi abbiamo una rosa di una squadra che partecipa solo al campionato. Quello che possono dire è che essere davanti è motivo di soddisfazione, al tempo stesso, al di là de risultato vedo un gruppo he nei singoli sta crescendo e quindi c’è una crescita a livello si squadra»

Conte sul Torino: «Il Torino è un’ottima squadra allenata d aut allenatore come Paolo e gli auguro sempre il meglio».

Kvara?

«Secondo me ha fatto un’ottima prestazione, mi è piaciuto vederlo attaccare l’area come aveva fatto con la Roma a testimonianza che quello che stiamo facendo può produrre dei risultati, sia dal punto di vista personale. Anche su Lukaku oggi ha fatto una parata incredibile»

ilnapolista © riproduzione riservata