Thiago Motta in conferenza non si sbilancia mai: «Un bilancio? Lo lascio fare a voi»

Thiago Motta presenta in conferenza stampa Monza-Juventus, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A, in programma domani alle 20:45. Le sue parole riproposte da Tmw.

Thiago Motta: «Un bilancio? Lo lascio fare a voi»

Che cosa vuole vedere contro il Monza?

«Voglio vedere tutto di buono, perché è importante la nostra determinazione è importante per crescere. Il Monza è una buona squadra con un buon allenatore. Ognuno deve dare il massimo per fare una grande partita».

Il punto sugli infortunati? Douglas Luiz?

«Non ci saranno domani Bremer, Cabal, Milik, Rouhi, Weah e Douglas Luiz. Valuteremo Cambiaso. Douglas potrei anche portarlo ma domani voglio solo ragazzi al 100%»

Sui tanti pareggi?

«Io penso a quello che dobbiamo fare domani e alla grande concentrazione che abbiamo nel preparare la partita. Vogliamo fare una grande prestazione e il resto rimane nel passato».

Un bilancio sul campionato?

«Il bilancio lo lascio fare a voi. Il bilancio va fatto a fine stagione. Noi pensiamo al Monza e vogliamo affrontarlo con grande concentrazione per portare la partita dalla nostra parte. Sui giovani? Sono soddisfatto del lavoro di tutti ma pretendo sempre di più. Anche da me stesso».

Su Fagioli?

«Bene. Domani sarà convocato e vedremo se partirà titolare o aiutare la squadra a gara in corso».

Sulla mancata continuità…

«Lavoriamo sempre su tutto. Vogliamo stare al nostro massimo per affrontare i nostri avversari al massimo. Siamo concentrati a fare una grande prestazione e portare la partita dalla nostra parte».

Nico può giocare dal primo minuto?

«Tutti sono pronti a giocare dal primo minuto. Nico ha fatto tanti ruoli in carriera. I giocatori i forti giocano dappertutto. Quando sarà necessario lui farà il suo meglio per aiutare la squadra».

Su Yildiz trequartista?

«Trattandosi di un grande giocatore, molto più giovane di Nico, vale lo stesso discorso anche per lui. Kenan ha fatto molto bene l’esterno sinistro, molto bene trequartista, molto bene da punta. Può giocare a destra. Lui vuole sempre aiutare la squadra. Vedremo se domani inizierà titolare».

I tanti infortuni apriranno a tanti acquisti sul mercato?

«Per il mercato c’è qua il direttore. Sono concentrato sul Monza, ma siamo in piena sintonia con la società. Come è sempre stato».

Ti aspettavi così i primi mesi alla Juventus?

«Non mi aspetto e non mi immagino niente. Però sono pronto ad affrontare tutto. È il bello del nostro lavoro».

ilnapolista © riproduzione riservata