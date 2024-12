Thiago Motta: «Bisogna andare avanti, imparare dagli errori»

A Dazn: «Yildiz può può giocare sia da esterno che punta centrale, ma secondo me soffre a stare lì ad aspettare palla»

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Lecce per 1-1

Come avete vissuto il malore di Bove prima di scendere in campo?

«Mi spiace moltissimo per il ragazzo, per i suoi compagni e per la sua famiglia. Mi metto nei panni dei suoi genitori e vedere un figlio che passa un momento così è una cosa terribile. Spero che il ragazzo si riprenda al meglio e nel più breve tempo possibile»

Quanto hanno pesato gli impegni con una squadra ridotta?

«È normale, lo sapevamo prima, si è visto un po’ nel secondo tempo. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo siamo calati e il Lecce è venuto fuori. Siamo andati in vantaggio e poi è arrivato il pareggio. Bisogna andare avanti, imparare dagli errori»

Cosa dà fastidio sul gol preso?

«Andrea ha fatto una scelta e i gol si prendono per tanti piccoli errori. È chiaro che prendere questo gol all’ultimo potevamo sicuramente evitare. Ora dobbiamo pensare alla prossima pensando che dobbiamo migliorare e continuare a pensare positivo»

Dopo l’infortunio di Dusan non hai un vice, ma non hai provato Yildiz, perché?

«Può farlo, lo fatto per un po’, però lo vedo più un che arriva in attacco invece di stare lì ad aspettare palla. Però può giocare sia da esterno che punta centrale».

