Nell’Atalanta farebbe da apripista a Lookman e De Ketelaere. Ma Chiesa e Berardi costano meno. Su di lui c’è anche la Juventus

Raspadori, c’è anche l’Atalanta che ha pronti 25 milioni. Ma pensa anche a Chiesa o Berardi (Libero)

Raspadori oggetto del desiderio del calciomercato. L’attaccante del Napoli e della Nazionale piace alla Juventus, alla Roma e, secondo quanto scrive Libero, anche all’Atalanta di Gasperini che già lo avrebbe voluto l’estate scorsa. Poi arrivò Retegui che però ora si è infortunato.

Raspadori, l’Atalanta sta pensando alla soluzione migliore per l’attacco

Scrive il quotidiano Libero:

Retegui per almeno 3-4 settimane nel bel mezzo del periodo decisivo della stagione che potrebbe portare lo scudetto. Vero che Scamacca tornerà a tra febbraio e marzo, mettendoci meno dei soliti crociati, ma bisogna andarci cauti. Stesso discorso per Retegui, i cui muscoli sono da maneggiare con cura. Il nome sottolineato in casa Dea è quello di Giacomo Raspadori che centravanti non è, semmai è una seconda punta, ma nell’Atalanta avrebbe un senso dato che il giocatore al centro dell’attacco può anche fare da apripista a Lookman e De Ketelaere. I 25 milioni che accontenterebbero il Napoli ci sono, la Dea deve solo decidere se ha senso come operazione o se conviene aggiungere Berardi o Chiesa, occasioni a basso prezzo (10 milioni circa) alla batteria di attaccanti. L’altra idea porta a un centravanti vero come Beto che l’Everton non vede l’ora di salutare, ma ci stanno pensando anche la Roma che ora ha la stessa proprietà Friedkin e la Juventus.

Su Raspadori nel caso potrebbe essere corsa a due, dato che anche la Juventus ci sta pensando. Non per sostituire

Vlahovic ma per supportarlo alle spalle, nel vuoto lasciato da Koopmeiners che Thiago Motta ha di recente spostato in mediana, convincendosi che partendo da lontano rende di più.

