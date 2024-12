Politano influenzato, si avvicina l’ora della coppia Neres e Kvaratskhelia?

Conte stava pensando di far rifiatare Politano per dare spazio a Neres al fianco del georgiano, ora le quote della coppia salgono

Matteo Politano non ha preso parte all’allenamento di questa mattina del Napoli a Castel Volturno a causa di un leggero stato influenzale. Lo ha comunicato il club azzurro. A questo punto la presenza dell’attaccante è in bilico per la sfida contro il Venezia di domenica e si potrebbe vedere il campo la coppia Neres e Kvaratskhelia.

Già questa mattina la Gazzetta dello Sport aveva anticipato che Conte stesse pensando di far rifiatare Politano per dare spazio a Neres al fianco del georgiano

Il desiderio dei tifosi è forte, ma al momento per l’allenatore resta ancora una tentazione. Forte, per carità. E credibile, soprattutto in ottima futura. L’idea c’è, sicuramente. E giorno dopo giorno è sempre più viva, comincia a prendere anche forma. Napoli vuole vedere all’opera l’artiglieria pesante, i suoi pezzi da 90 tutti insieme, dal primo minuto. E mai come stavolta la possibilità sembra molto concreta, reale. David Neres con Khvicha Kvaratskhelia. Ai lati di Lukaku. Per un Napoli tutto dribbling e fantasia, pronto a sorprendere il fortino che Eusebio Di Francesco sta preparando a protezione del suo Venezia. Ci sono ancora due giorni di allenamento per provare, per capire se l’opzione “attacco stellare” può essere supportato dagli equilibri di squadra e dal sacrificio dei tre tenori lì davanti. Per questo Conte non ha mai voluto fare a meno di Matteo Politano, l’equilibratore del gruppo. Con lui il Napoli attacca a tre ma sa anche difendersi a cinque all’occorrenza. Però è anche vero che Politano è in testa ai giocatori più sostituiti della Serie A (15 volte su 16 partite da titolare): sacrificio a tutta, finché c’è forza nelle gambe e aria nei polmoni. Poi largo agli altri.

Dopo la vittoria contro l’Udinese Conte aveva ricevuto una domanda sulla possibilità di vedere in campo la coppia

Neres potrebbe giocare con Kvara?

«Perché non potrebbe giocare insieme a Politano come hanno fatto oggi? Non ci sono cose scontate nella vita, soprattuto in questo Napoli, chi starà meglio giocherà»

